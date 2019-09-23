Capixaba Chay Suede se declara para Laura Neiva: "Amor da minha vida"

, 27, usou opara parabenizar a, que completou 26 anos nesse sábado (21), com uma linda. O casal que oficializou a união no último mês de fevereiro, após cerca de quatro anos de relacionamento, espera a chegada da, Maria, que deve nascer em dezembro.

"Amor da minha vida, mãe da nossa Maria, mulher que me ensinou a ver a vida por tantos ângulos e tantos outros todos os dias, luz na vida de quem tem olhos para ver. O bom gosto pede conselho a você. Deus te abençoa e te guarda o tempo todo, a graça e a paz dele se refletem no seu rosto, na sua voz, no seu jeito de olhar o outro. Eu só quero poder estar perto sempre, para sempre, te amo", postou o ator na rede social.