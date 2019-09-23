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Amor no Instagram

Capixaba Chay Suede se declara para Laura Neiva: "Amor da minha vida"

O último trabalho de Chay na TV foi na novela "Segundo Sol", da Rede Globo, onde deu vida a Ícaro

Publicado em 

23 set 2019 às 06:00

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 06:00

Crédito: Reprodução/Instagram @chay
O ator Chay Suede, 27, usou o Instagram para parabenizar a esposa Laura Neiva, que completou 26 anos nesse sábado (21), com uma linda declaração de amor. O casal que oficializou a união no último mês de fevereiro, após cerca de quatro anos de relacionamento, espera a chegada da primeira filha, Maria, que deve nascer em dezembro.
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"Amor da minha vida, mãe da nossa Maria, mulher que me ensinou a ver a vida por tantos ângulos e tantos outros todos os dias, luz na vida de quem tem olhos para ver. O bom gosto pede conselho a você. Deus te abençoa e te guarda o tempo todo, a graça e a paz dele se refletem no seu rosto, na sua voz, no seu jeito de olhar o outro. Eu só quero poder estar perto sempre, para sempre, te amo", postou o ator na rede social.
O último trabalho de Chay na TV foi na novela "Segundo Sol", da Rede Globo, onde deu vida a Ícaro. Já no cinema o ator pôde ser visto no começo do ano interpretando Erasmo Carlos, 78, no longo "Minha Fama de Mau". Já Laura apareceu pela derradeira vez na TV, em 2018, em um episódio da série "Desnude", exibida pelo canal pago GNT.
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Neiva revelou recentemente que a mãe dela, Michele Franca, também está grávida. Aos 41 anos e com dois meses de gravidez, a mãe da atriz segue amamentando a segunda filha, Teresa, que nasceu em agosto de 2018.

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