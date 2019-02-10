Capixaba Chay Suede devia conta de luz e água quando fez teste na Globo

O ator Chay Suede Crédito: Cristiano Madureira/Reprodução/Instagram @chaysuede

Chay Suede, 26, foi surpreendido no Altas Horas deste sábado (9). O ator assistiu ao teste que fez para a novela "Império" (2014) da Globo, trabalho que fez com que ele ganhasse notoriedade.

Com as cenas, ele relembrou de momentos da época e dificuldades financeiras que enfrentava.

"Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Estava super apertado, sem grana, devendo conta de luz, água, tudo. Orando a Deus, pedindo qualquer coisa que pudesse me ajudar naquele momento", conta.

"Recebi uma ligação perguntando se eu podia estar no Rio um dia. Eu falei: Tem passagem? Ela falou: 'Não'. Dei um jeito, comprei a passagem, fui pro Rio, e fiz esse teste aí que mudou vida", revela.

Chay estreou na Globo com "Império", mas antes disso, atuou em "Rebeldes" (2011) e na minissérie "Milagres de Jesus" (2014), ambos programas da Record. Desde então, ele esteve na Globo em "Babilônia" (2015), "A Lei do Amor" (2016-2017), "Novo Mundo" (2017) e "Segundo Sol" (2018).

CASAMENTO

Chay se casou com a também atriz Laura Neiva, 25, há uma semana, no dia 2 de fevereiro de 2019. Eles realizaram uma pequena cerimônia, apenas para amigos e parentes, na capital paulista. Entre os convidados estavam famosos como Alice Wegmann, 23, e João Vicente de Castro, 35.

Juntos desde 2014, quando trabalharam no filme "Lascados", os dois já haviam planejado se casar, mas acabaram rompendo o relacionamento cinco meses antes da data. A separação, no entanto, durou pouco, e eles reataram em novembro de 2018.

Durante o rompimento do casal, surgiram rumores de que Suede estava traindo Laura com Camila Lucciola, sua colega de elenco na novela "Segundo Sol". O ator se manifestou na época e disse que os boatos não passavam de uma "caça por cliques". "Camila é minha colega de trabalho."

O vestido usado por Neiva foi assinado pela estilista Emannuelle Junqueira, que seria responsável pelo modelo desde os preparativos para a primeira data.