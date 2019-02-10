Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ator

Capixaba Chay Suede devia conta de luz e água quando fez teste na Globo

Chay se casou com a também atriz Laura Neiva, 25, há uma semana

Publicado em 

10 fev 2019 às 15:25

Publicado em 10 de Fevereiro de 2019 às 15:25

O ator Chay Suede Crédito: Cristiano Madureira/Reprodução/Instagram @chaysuede
Chay Suede, 26, foi surpreendido no Altas Horas deste sábado (9). O ator assistiu ao teste que fez para a novela "Império" (2014) da Globo, trabalho que fez com que ele ganhasse notoriedade.
Com as cenas, ele relembrou de momentos da época e dificuldades financeiras que enfrentava.
"Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Estava super apertado, sem grana, devendo conta de luz, água, tudo. Orando a Deus, pedindo qualquer coisa que pudesse me ajudar naquele momento", conta.
"Recebi uma ligação perguntando se eu podia estar no Rio um dia. Eu falei: Tem passagem? Ela falou: 'Não'. Dei um jeito, comprei a passagem, fui pro Rio, e fiz esse teste aí que mudou vida", revela.
Chay estreou na Globo com "Império", mas antes disso, atuou em "Rebeldes" (2011) e na minissérie "Milagres de Jesus" (2014), ambos programas da Record. Desde então, ele esteve na Globo em "Babilônia" (2015), "A Lei do Amor" (2016-2017), "Novo Mundo" (2017) e "Segundo Sol" (2018).
CASAMENTO
Chay se casou com a também atriz Laura Neiva, 25, há uma semana, no dia 2 de fevereiro de 2019. Eles realizaram uma pequena cerimônia, apenas para amigos e parentes, na capital paulista. Entre os convidados estavam famosos como Alice Wegmann, 23, e João Vicente de Castro, 35.
Juntos desde 2014, quando trabalharam no filme "Lascados", os dois já haviam planejado se casar, mas acabaram rompendo o relacionamento cinco meses antes da data. A separação, no entanto, durou pouco, e eles reataram em novembro de 2018.
Durante o rompimento do casal, surgiram rumores de que Suede estava traindo Laura com Camila Lucciola, sua colega de elenco na novela "Segundo Sol". O ator se manifestou na época e disse que os boatos não passavam de uma "caça por cliques". "Camila é minha colega de trabalho."
O vestido usado por Neiva foi assinado pela estilista Emannuelle Junqueira, que seria responsável pelo modelo desde os preparativos para a primeira data.
Suede, que foi destaque na novela "Segundo Sol" (2018), está escalado para "Troia", próxima novela das 21h da Globo, onde deverá contracenar com Alice Wegmann.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados