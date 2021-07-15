Cantora Paula Mattos revela que é casada com uma mulher há 9 anos

Cantora Paula Mattos assume Crédito: Instagram/@paulamattosoficial

A cantora Paula Mattos, 31, falou publicamente pela primeira vez sobre sua orientação sexual. Em entrevista ao canal do jornalista André Piunti, especializado em música sertaneja, ela revelou ser casada com uma mulher há 9 anos.

"Estou me assumindo gay", disse ela no bate-papo. "Não é fácil falar sobre esse assunto, mas era algo que as pessoas ficavam comentando."

"Eu tinha medo de falar e as pessoas me enxergarem de outra maneira e não me aceitarem", contou. "O cancelamento começa dentro de casa. Não tive o apoio da minha mãe e do meu pai."

Ela contou que percebeu que era lésbica muito cedo. "Dei um selinho em uma garota aos 8 anos e minha mãe não gostou, olhou feio como se fosse errado e me senti reprimida", lamentou. "Por me sentir culpada, cheguei a namorar garotos, mas aos 18 anos resolvi me assumir para os meus pais e não foi fácil lidar com a reação da minha mãe."

Sobre o relacionamento atual, ela revelou: "Sou casada há 9 anos". "Não é um caso, não é uma brincadeira", avaliou. "Tenho a minha família. Não vou expor uma pessoa que não é pública."

"Não estou aqui para ganhar like, fama", frisou. "Tantas pessoas morrendo, tanta homofobia, ameaçadas na internet. Que mal ela faz por ser quem ela é?"