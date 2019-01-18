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Luto na música

Cantor sertanejo Marciano morre aos 67 anos

Artista sofreu um enfarte e não resistiu; ele deu voz a clássicos como 'Fio de Cabelo' e 'Paredes Azuis'

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 11:24

Publicado em 

18 jan 2019 às 11:24
Marciano morreu após 67 anos Crédito: Divulgação
O cantor sertanejo Marciano (O Inimitável) morreu nesta sexta-feira, 18, aos 67 anos, em sua casa em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Ele sofreu um enfarte e não resistiu. A morte pegou os fãs de surpresa visto que Marciano não apresentava problemas prévios de saúde.
Destaque da música sertaneja desde os anos 1970, em parceria com João Mineiro, Marciano ganhou fama ao dar voz a clássicos como Fio de Cabelo, Paredes Azuis e Menina Escuta Meu Conselho. Desde 2016 ele formava dupla com Milionário (José Rico morreu em 2015; João Mineiro, em 2012).
A informação da morte de Marciano foi divulgada nas redes sociais do artista por sua equipe.
 
 

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