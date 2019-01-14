Camilla Camargo anuncia gravidez: 'gostaria de ter esperado os 3 meses'

14/01/2019 - A atriz Camilla Camargo, filha de Zezé di Camargo, que está grávida do primeiro filho Crédito: Instagram/@camilla_camargo

A atriz Camilla Camargo não conseguiu conter a felicidade ao anunciar que espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com Leandro Lessa. O casamento aconteceu em setembro de 2018, em cerimônia ocorrida em São Paulo.

"A família cresceu! Grávida sim! Estou num momento lindo e especial da minha vida, um momento que aprendo diariamente o que é ser dois, ter dois corações dentro de mim", escreveu a filha do sertanejo Zezé di Camargo na página oficial dela no Instagram neste sábado, dia 12.