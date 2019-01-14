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CEGONHA

Camilla Camargo anuncia gravidez: 'gostaria de ter esperado os 3 meses'

Atriz, que é filha de Zezé di Camargo, espera primeiro filho após se casar com Leonardo Lessa em setembro

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 17:53

Publicado em 

14 jan 2019 às 17:53
14/01/2019 - A atriz Camilla Camargo, filha de Zezé di Camargo, que está grávida do primeiro filho Crédito: Instagram/@camilla_camargo
A atriz Camilla Camargo não conseguiu conter a felicidade ao anunciar que espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com Leandro Lessa. O casamento aconteceu em setembro de 2018, em cerimônia ocorrida em São Paulo.
"A família cresceu! Grávida sim! Estou num momento lindo e especial da minha vida, um momento que aprendo diariamente o que é ser dois, ter dois corações dentro de mim", escreveu a filha do sertanejo Zezé di Camargo na página oficial dela no Instagram neste sábado, dia 12.
Ela confessa que não teria divulgado a notícia sobre a gravidez neste momento. "Eu gostaria de ter esperado pelo menos os três meses de gestação para poder dividir com todos essa bênção, afinal estou no início ainda, mas não tive essa oportunidade, infelizmente!", desabafou. A informação sobre a gestação de Camilla Camargo "vazou" e algumas publicações fizeram a revelação antes.

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