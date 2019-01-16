Caio Junqueira, de 'Tropa de Elite', sofre acidente no Rio de Janeiro

O ator Caio Junqueira, de 42 anos, está em estado grave após sofrer um acidente de carro na Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo. O veículo capotou na altura do Monumento aos Pracinhas, no sentido Centro. Ele estava sozinho no veículo e está internado no Hospital Municipal Miguel Couto.
Caio tem 33 anos de carreira e é mais conhecido por seu papel como o policial Neto, o aspirante 06, em "Tropa de Elite". Participou de "Central do Brasil", "Zuzu Angel", "O Clone" e "Desejo Proibido". Seu trabalho mais recente foi na série "O Mecanismo", da Netflix.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h25, e o trânsito no sentido Centro ficou totalmente bloqueado por mais de uma hora. Quem já estava na via foi desviado para o estacionamento do Monumento para acessar novamente o Aterro. De acordo com o Centro de Operações Rio, a avenida foi liberada às 15h13 e o fluxo segue normalmente.