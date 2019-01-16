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Rio de Janeiro

Caio Junqueira, de 'Tropa de Elite', sofre acidente no Rio de Janeiro

Junqueira está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:14

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:14
Ator Caio Junqueira sofre grave acidente Crédito: Reprodução/Facebook
O ator Caio Junqueira, de 42 anos, está em estado grave após sofrer um acidente de carro na Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo. O veículo capotou na altura do Monumento aos Pracinhas, no sentido Centro. Ele estava sozinho no veículo e está internado no Hospital Municipal Miguel Couto.
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Caio tem 33 anos de carreira e é mais conhecido por seu papel como o policial Neto, o aspirante 06, em "Tropa de Elite". Participou de "Central do Brasil", "Zuzu Angel", "O Clone" e "Desejo Proibido". Seu trabalho mais recente foi na série "O Mecanismo", da Netflix.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h25, e o trânsito no sentido Centro ficou totalmente bloqueado por mais de uma hora. Quem já estava na via foi desviado para o estacionamento do Monumento para acessar novamente o Aterro. De acordo com o Centro de Operações Rio, a avenida foi liberada às 15h13 e o fluxo segue normalmente.
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