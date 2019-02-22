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Bruno Gissoni responde seguidora que insinuou traição de Yanna Lavigne

'O mundo tá doente', escreveu o ator, que ainda chamou internauta de 'selvagem'

Publicado em 

21 fev 2019 às 21:55

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 21:55

21/02/2019 - Yanna Lavigne, Bruno Gissoni e Madalena, filha do casal Crédito: Instagram / @brunogissoni
O ator Bruno Gissoni usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 21, para responder uma seguidora que insinuou que sua mulher, Yanna Lavigne, estaria envolvida em um caso de traição.
"Só queria saber se tua mulher te botou chifre ou foi a fofoqueira", escreveu a seguidora, em referência ao caso da suposta traição que teria causado o fim do casamento do ator José Loreto. Ela foi chamada de "selvagem" por Gissoni.
"O mundo tá doente. A humanidade faz da barbárie um circo, da dor um teatro, do choro a risada. As pessoas enriquecem diante da tragédia, piadas são feitas sobre mortes, sobre a destruição de lares, sobre a dor". desabafou o ator.
Na sequência, continuou: "O mundo realmente está invertido. Mas esses seres sem luz não teriam tanto poder se não houvesse 'plateia'. Se você consome a selvageria, selvagem é. Muita luz na vida de vocês".
"Salvem seus filhos! Plantem amor no coração deles. Pessoas com amor no coração não veem dor como entretenimento. assim, talvez, salvaremos o futuro", concluiu o ator no story seguinte.

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