Bruna Surfistinha vira atração em feira erótica após 4 anos solteira

Aos 34 anos, Raquel Pacheco - a Bruna Surfistinha - sensualiza mais do que nunca em uma feira erótica da qual é atração, no Rio. Há 4 anos solteira, a loira virou celebridade sexual e decidiu focar na carreira depois de terminar seu casamento de 10 anos.
Segundo informações do Extra, durante a passagem dela pelo evento Bruna foi alvo de assédio por parte de fãs, que pediam para tirar foto e conversavam com ela sobre sexo e relacionamento.
Ao Extra, ela falou de uma possível sequência do filme que teve
como protagonista. "Existe, sim, possibilidade de haver uma '
Bruna Surfistinha 2
', mas ainda não tenho detalhes que posso contar", diz.
Atualmente, a empreendedora roda o Brasil com palestras e workshops voltados para mulheres que querem se relacionar melhor com sexo e os assuntos que envolvem sexualidade. "Eu ensino técnicas para as mulheres sobre sexo oral, anal, como não cair na rotina, apimentar as relações sexuais e estou preparando um curso online para as mulheres que não podem estar pessoalmente", relata, à reportagem.