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Carreira

Bruna Surfistinha vira atração em feira erótica após 4 anos solteira

Bruna também fala de sequência do filme que conta a própria vida

Publicado em 

06 mai 2019 às 00:30

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 00:30

Crédito: Philip Falzer
Aos 34 anos, Raquel Pacheco - a Bruna Surfistinha - sensualiza mais do que nunca em uma feira erótica da qual é atração, no Rio. Há 4 anos solteira, a loira virou celebridade sexual e decidiu focar na carreira depois de terminar seu casamento de 10 anos. 
Segundo informações do Extra, durante a passagem dela pelo evento Bruna foi alvo de assédio por parte de fãs, que pediam para tirar foto e conversavam com ela sobre sexo e relacionamento
Ao Extra, ela falou de uma possível sequência do filme que teve
Deborah Secco
como protagonista. "Existe, sim, possibilidade de haver uma '
Bruna Surfistinha 2
', mas ainda não tenho detalhes que posso contar", diz. 
Atualmente, a empreendedora roda o Brasil com palestras e workshops voltados para mulheres que querem se relacionar melhor com sexo e os assuntos que envolvem sexualidade. "Eu ensino técnicas para as mulheres sobre sexo oral, anal, como não cair na rotina, apimentar as relações sexuais e estou preparando um curso online para as mulheres que não podem estar pessoalmente", relata, à reportagem. 

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