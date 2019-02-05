Bruna Marquezine volta a participar de culto evangélico no Rio

Crédito: Reprodução/Instagram @affectionbrunam

A atriz Bruna Marquezine participou de um culto evangélico neste domingo na igreja Mananciais, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No fim da cerimônia a artista posou para foto com uma das suas fãs, que postou a imagem no Instagram.

A última vez que Bruna foi vista na igreja foi em julho do ano passado, quando ela postou vídeos durante uma apresentação de música gospel.

A artista está separada do jogador de futebol Neymar desde outubro do ano passado.

A atriz segue sua carreira artística e uma música com seu nome pode ser o hit deste Carnaval. A 'Dança da Bruna Marquezine' é um axé inspirado em meme na Grécia.

O refrão chiclete não tem lá muito segredo: "Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine". A coreografia é que pode confundir um pouco mais: mão no cotovelo, outra mão no cotovelo; mão na cabeça, outra mão na cabeça; joelhos semi flexionados; quadril requebrando.

Apesar de ter sido lançada pela La Furia em setembro de 2018, a música viralizou mesmo neste fim de semana quando foi cantada durante ensaio de Carnaval em Salvador de outra banda baiana, a Psirico.

"Lançamos quando a Bruna Marquezine postou aquela foto da Grécia e virou meme", diz Bruno Magnata, vocalista da La Furia ao portal F5, da Folha de S.Paulo.

Na época, em agosto de 2018, a atriz não economizou em cliques no maior estilo "carão" em cartões postais do país europeu - e acabou virando brincadeira nas redes sociais. Ela estava de férias após terminar as gravações da novela "Deus Salve o Rei", na qual interpretou uma das protagonistas.

"Eu queria saber como que é a minha própria dança" escreveu a artista em uma publicação no Twitter, neste domingo (3).

O tuíte da atriz acompanha outro post da rede social com um trecho de 10 segundos da música e os dizeres: "Novo hit de Carnaval para Bruna Marquezine, 'Dança da Bruna Marquezine'. Salvador vai bombar com essa música".