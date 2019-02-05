Bruna Marquezine volta a participar de culto evangélico no Rio

A atriz Bruna Marquezine participou de um culto evangélico neste domingo na igreja Mananciais, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
No fim da cerimônia a artista posou para foto com uma das suas fãs, que postou a imagem no Instagram.
A última vez que Bruna foi vista na igreja foi em julho do ano passado, quando ela postou vídeos durante uma apresentação de música gospel.
A artista está separada do jogador de futebol Neymar desde outubro do ano passado.
A atriz segue sua carreira artística e uma música com seu nome pode ser o hit deste Carnaval. A 'Dança da Bruna Marquezine' é um axé inspirado em meme na Grécia.
O refrão chiclete não tem lá muito segredo: "Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine". A coreografia é que pode confundir um pouco mais: mão no cotovelo, outra mão no cotovelo; mão na cabeça, outra mão na cabeça; joelhos semi flexionados; quadril requebrando.
Apesar de ter sido lançada pela La Furia em setembro de 2018, a música viralizou mesmo neste fim de semana quando foi cantada durante ensaio de Carnaval em Salvador de outra banda baiana, a Psirico.
"Lançamos quando a Bruna Marquezine postou aquela foto da Grécia e virou meme", diz Bruno Magnata, vocalista da La Furia ao portal F5, da Folha de S.Paulo.
Na época, em agosto de 2018, a atriz não economizou em cliques no maior estilo "carão" em cartões postais do país europeu - e acabou virando brincadeira nas redes sociais. Ela estava de férias após terminar as gravações da novela "Deus Salve o Rei", na qual interpretou uma das protagonistas.
"Eu queria saber como que é a minha própria dança" escreveu a artista em uma publicação no Twitter, neste domingo (3).
O tuíte da atriz acompanha outro post da rede social com um trecho de 10 segundos da música e os dizeres: "Novo hit de Carnaval para Bruna Marquezine, 'Dança da Bruna Marquezine'. Salvador vai bombar com essa música".
Em outra publicação, na mesma rede social, Bruna Marquezine pediu mais detalhes da canção com seu nome. "Tô cantando isso o dia inteiro. Pelo amor de Deus, alguém cria o resto da letra pra eu parar de repetir 'dança da Vruna Marquezine' em looping. Alguém pelo menos pode me dizer quem é esse vovô urso?", brincou a atriz.