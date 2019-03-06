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Ressentida

Bruna Marquezine foi embora do camarote chorando, diz colunista

Atriz teria ficado chateada ao ver Neymar chegando à Sapucaí e foi embora pouco tempo depois

Publicado em 06 de Março de 2019 às 12:49

Publicado em 

06 mar 2019 às 12:49
A atriz Bruna Marquezine no Carnaval do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezene
Bruna Marquezine deixou o Nosso Camarote, na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, chorando, segundo informações do colunista Leo Dias. 
A história é a seguinte: quando Neymar chegou ao camarote, Bruna estava dançando na pista e virou a cara para ele. Ao avistarem Bruna, os parças do craque do PSG fizeram com que ele não visse a atriz. 
De acordo com Leo Dias, Bruna começou a chorar neste momento e foi levada para o backstage. Lá, ficou em uma sala reservada até que resolveu abandonar a folia e ir para casa. 
Livre do que estava acontecendo, Anitta e Neymar seguiram a noite curtindo juntos o show de Ludmilla com direito a conversa ao pé do ouvido e mão do craque nos ombros da cantora. 
Anitta negou que beijou Neymar, de acordo com Leo Dias, mas uma foto que circula nas redes sociais mostra o craque com batom da mesma cor do que Anitta estava usando. 
BRUNA DELETOU O INSTAGRAM EM SEGUIDA
Em seguida do episódio, Bruna decidiu deletar seu perfil do Instagram. Segundo o colunista, ela quis evitar a boataria que iria surgir no pós-carnaval. 

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