Bruna Marquezine diz que já foi traída e ironiza "surubão de Noronha"

Izabel Goulart e Bruna Marquezine: Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro 2019, no Nosso Camarote, na Sapucaí Crédito: Reprodução/Instagram @bruna__marquezine123

Enquanto curtia o camarote do CarnaUOL neste domingo (10), Bruna Marquezine, 23, concedeu uma entrevista a Matheus Mazzafera na qual fez algumas revelações quentes.

Junto à modelo Izabel Goulart, 34, o trio jogou "Eu Nunca", onde precisavam confirmar ou negar frases anunciadas por Mazzafera.

Durante a brincadeira, Marquezine revelou que já se filmou fazendo sexo, beijou pessoas do mesmo sexo, ficou com duas pessoas no mesmo dia e transou no carro e na praia. A atriz também disse que já foi traída, mas não citou nomes.

Entrando no jogo, Marquezine também lançou a afirmação: "Eu nunca participei do 'surubão de Noronha' (sic)", em referência aos rumores de que atores globais se encontravam em uma festa erótica no arquipélago de Fernando de Noronha.

Izabel e Mazzafera riram, e o entrevistador comentou: "Vou encerrar assim porque se essas duas rainhas de Noronha não participaram, então ninguém participou".

Marquezine completou: "Eu não posso falar que não teve, a ilha é pequena, mas não tenho controle dela totalmente. Não posso afirmar com certeza que não teve, mas nunca fui convidada. Também estou dispensando esse convite aí, que eu não tenho tanta energia".

A chegada de Marquezine ao camarote foi bastante tumultuada: ela foi a única celebridade que não usou a rampa de acesso, entrou pela porta de serviço, posou rapidamente para fotos e seguiu direto para o estúdio do UOL, onde deu entrevista a Matheus Mazzafera.

Tanto ela quanto a amiga, Izabel, apostaram na transparência dos looks.

Apesar de todo o cuidado em torno dela, houve um momento de climão: David Brazil passou diante da entourage de Marquezine e parou para beijar Izabel Goulart e Fernanda Motta, que estavam ao lado da atriz. Discretamente, a ex de Neymar olhou para o outro lado, no melhor estilo egípcia, e eles não se cumprimentaram.