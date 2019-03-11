Bruna Marquezine desfila na Sapucaí com credencial de outra pessoa

O carnaval foi agitado para Bruna Marquezine, mas depois do climão entre ela, Anitta e Neymar a global decidiu aproveitar um pouco a folia no Desfile das Campeãs no Carnaval do Rio de Janeiro 2019. Depois de um tempo no camarote, causando com look sem sutiã e seios à mostra, a atriz quis protagonizar na avenida.
Segundo o jornal Extra, ela prontamente foi escoltada por seguranças ao lado de Sabrina Sato para o sambódromo mas, chegando lá, usou a credencial de outra pessoa para poder usufruir do direito de desfilar.
De acordo com a publicação, Bruna usou uma credencial de pista livre de um homem, membro da Vila Isabel, o que é proibido pela Liesa.
Questionada pelo Extra, a liga não respondeu como Bruna conseguiu passar pelos seguranças e funcionários sem ser barrada.