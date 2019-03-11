Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quebrou regra

Bruna Marquezine desfila na Sapucaí com credencial de outra pessoa

Atriz foi acompanhada de Sabrina Sato para o sambódromo

Publicado em 11 de Março de 2019 às 14:16

Crédito: Reprodução/Instagram @brumeumundo
O carnaval foi agitado para Bruna Marquezine, mas depois do climão entre ela, Anitta e Neymar a global decidiu aproveitar um pouco a folia no Desfile das Campeãs no Carnaval do Rio de Janeiro 2019. Depois de um tempo no camarote, causando com look sem sutiã e seios à mostra, a atriz quis protagonizar na avenida. 
Segundo o jornal Extra, ela prontamente foi escoltada por seguranças ao lado de Sabrina Sato para o sambódromo mas, chegando lá, usou a credencial de outra pessoa para poder usufruir do direito de desfilar. 
De acordo com a publicação, Bruna usou uma credencial de pista livre de um homem, membro da Vila Isabel, o que é proibido pela Liesa. 
Questionada pelo Extra, a liga não respondeu como Bruna conseguiu passar pelos seguranças e funcionários sem ser barrada. 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados