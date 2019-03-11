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SURPRESA

Brie Larson surpreende fãs ao aparecer em sessão de 'Capitã Marvel'

Atriz ajudou a servir pipoca e entrou em uma sala de cinema para agradecer ao público pela presença

Publicado em 

11 mar 2019 às 19:59

Publicado em 11 de Março de 2019 às 19:59

11/03/2019 - Brie Larson ajudou a servir pipoca em uma sessão do filme 'Capitã Marvel' Crédito: Twitter/@captainmarvel
A atriz Brie Larson, que interpreta Capitã Marvel no filme de mesmo nome, surpreendeu os fãs no último sábado, dia 9, ao aparecer em uma sessão do longa-metragem no fim de semana de estreia. Além de entrar em uma sala de cinema para agradecer ao público pela presença, a atriz ajudou a servir pipoca e bebidas no ponto de venda.
"Soube que eu estava em uns copos e sacos de pipoca e vim conferir pessoalmente. Muito obrigada por virem, vocês são incríveis por virem no fim de semana de estreia", disse Brie ao chegar à sala.
O sucesso de Capitã Marvel está comprovado nos números. Somente neste primeiro fim de semana de estreia, o filme arrecadou US$ 153 milhões na América do Norte, com 4.310 locais de exibição.
Brie Larson interpreta Carol Danvers, a piloto que se torna a poderosa Capitã Marvel após a Terra ser envolvida no centro de um conflito galáctico em 1995. O elenco também conta com Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law. O filme é escrito e dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck.

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