Blogueira revela que selfie pode demorar até 12 horas

Laura Britto tem uma legião de seguidores. São mais de 2 milhões de internautas atraídos por dicas simples de maquiagens. Mas o que o seus seguidores muitas vezes não sabem é que uma simples selfie pode demorar até 12 horas para ser feita.
Segundo a blogueira, para quem se dispõe a trabalhar como digital influencer pode passar até 12h diárias, muitas vezes, para se criar um vídeo ou mesmo um ensaio para uma simples foto.
Ela também esclarece que a atmosfera da foto precisa ser atraente para os que já seguem e os
seguidores
em potencial. "Temos sempre que inovar, ficar online e saber de todas as tendências”, fala.