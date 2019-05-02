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Foto perfeita

Blogueira revela que selfie pode demorar até 12 horas

Ângulo e iluminação são quesitos mais importantes do clique
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 mai 2019 às 13:50

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 13:50

Blogueira, a digital influencer Laura Britto mostra os bastidores da selfie perfeita: "Pode demorar até 12 horas" Crédito: CO Assessoria/Divulgação
Laura Britto tem uma legião de seguidores. São mais de 2 milhões de internautas atraídos por dicas simples de maquiagens. Mas o que o seus seguidores muitas vezes não sabem é que uma simples selfie pode demorar até 12 horas para ser feita.
Segundo a blogueira, para quem se dispõe a trabalhar como digital influencer pode passar até 12h diárias, muitas vezes, para se criar um vídeo ou mesmo um ensaio para uma simples foto.
Ela também esclarece que a atmosfera da foto precisa ser atraente para os que já seguem e os
seguidores
em potencial. "Temos sempre que inovar, ficar online e saber de todas as tendências”, fala.

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