Belo posta vídeo de hospital do ES e famosos criticam situação do local

Antônio Bezerra de Faria: teto cedeu e hospital ficou alagado em Vila Velha Crédito: Reprodução

O Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Olaria, bairro de Vila Velha, no Espírito Santo, teve um problema estrutural, na última terça-feira (5). O vídeo das instalações do local sendo invadida por água de uma tubulação que estourou circularam pela internet e chegaram ao cantor Belo, que publicou o registro em seu perfil do Instagram. "Calamidade pública! Triste demais", escreveu Belo, na legenda do post.

A postagem gerou grande repercussão e muitos famosos criticaram a situação do hospital. O cantor Jorge Vercillo foi um dos primeiros a comentar a situação e disse: "Que hospital é esse?", ironizando o cenário de horror da instalação. Nas respostas ao comentário, internautas ainda responderam indicando o local em que fica o hospital.

A cantora Perlla também ficou indignada com a cena: "Que é que é isso? Precisa ser feito algo urgente. Jesus Amado". Enquanto Jaqueline Carnavalho, a bicampeã olímpica de vôlei, comentou: "Misericórdia".

David Brasil também lamentou a situação: "Meu Senhor". A MC Pocahontas também comentou o caso: "Que coisa mais triste. Misericórdia". A atriz Isabel Filliardis também falou da cena no hospital: "Ô meu Deus... Misericórdia".

Veja o post:

Outros seguidores de Belo também ficaram assustados com a cena dentro do Hospital Antônio Bezerra de Faria. "Só quem está com a família nessa situação sabe a real dor que dá", disse uma internauta. Outra, comentou: "Esses políticos só pensam em roubar e esquecem as coisas mais importantes, que são as vidas".

"Nossa, os governantes não estão nem aí para o povo, só se preocupam quando pedem votos... Que triste ver isso. País tão rico em tudo, mas ao mesmo tempo pobre com pessoas no comando, que só se preocupa com o seu umbigo", concluiu outro seguidor.

SITUAÇÃO

Parte do teto do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, cedeu na tarde de terça-feira (5), e alagou parte da unidade de saúde. Após uma manutenção no cano de uma das caixas d'água, ao fechar o registro, a tubulação não aguentou a pressão e estourou, de acordo com o subsecretário Estadual de Assistência em Saúde, Fabiano Ribeiro dos Santos.