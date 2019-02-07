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Cano estourou em paciente

Belo posta vídeo de hospital do ES e famosos criticam situação do local

MC Pocahontas, David Brasil, Perlla e Jorge Vercillo ficaram apavorados com vídeo que mostra cano estourando em cima de paciente em hospital de Vila Velha
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

07 fev 2019 às 16:48

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 16:48

Antônio Bezerra de Faria: teto cedeu e hospital ficou alagado em Vila Velha Crédito: Reprodução
O Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Olaria, bairro de Vila Velha, no Espírito Santo, teve um problema estrutural, na última terça-feira (5). O vídeo das instalações do local sendo invadida por água de uma tubulação que estourou circularam pela internet e chegaram ao cantor Belo, que publicou o registro em seu perfil do Instagram. "Calamidade pública! Triste demais", escreveu Belo, na legenda do post.
A postagem gerou grande repercussão e muitos famosos criticaram a situação do hospital. O cantor Jorge Vercillo foi um dos primeiros a comentar a situação e disse: "Que hospital é esse?", ironizando o cenário de horror da instalação. Nas respostas ao comentário, internautas ainda responderam indicando o local em que fica o hospital.
A cantora Perlla também ficou indignada com a cena: "Que é que é isso? Precisa ser feito algo urgente. Jesus Amado". Enquanto Jaqueline Carnavalho, a bicampeã olímpica de vôlei, comentou: "Misericórdia".
> Parte de teto de hospital cede em Vila Velha
David Brasil também lamentou a situação: "Meu Senhor". A MC Pocahontas também comentou o caso: "Que coisa mais triste. Misericórdia". A atriz Isabel Filliardis também falou da cena no hospital: "Ô meu Deus... Misericórdia".
Veja o post:
Outros seguidores de Belo também ficaram assustados com a cena dentro do Hospital Antônio Bezerra de Faria. "Só quem está com a família nessa situação sabe a real dor que dá", disse uma internauta. Outra, comentou: "Esses políticos só pensam em roubar e esquecem as coisas mais importantes, que são as vidas".
"Nossa, os governantes não estão nem aí para o povo, só se preocupam quando pedem votos... Que triste ver isso. País tão rico em tudo, mas ao mesmo tempo pobre com pessoas no comando, que só se preocupa com o seu umbigo", concluiu outro seguidor.
SITUAÇÃO
Parte do teto do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, cedeu na tarde de terça-feira (5), e alagou parte da unidade de saúde. Após uma manutenção no cano de uma das caixas d'água, ao fechar o registro, a tubulação não aguentou a pressão e estourou, de acordo com o subsecretário Estadual de Assistência em Saúde, Fabiano Ribeiro dos Santos.
Ao Gazeta Online, uma testemunha chegou a informar que cerca de dez pacientes que estavam na UTI foram atingidos, além dos equipamentos do setor.

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