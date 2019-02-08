Atores de '500 Dias com Ela' assistem ao filme dez anos após lançamento

08/02/2019 - Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt posam para a Entertainment Weekly Crédito: RAMONA ROSALES/EW

Os atores Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, protagonistas de "500 Dias com Ela", se reencontraram para rever o filme exatamente dez anos e uma semana depois do lançamento do longa-metragem. No Brasil, a película foi lançada em novembro de 2009.

Falando à revista "Entertainment Weekly", eles discutiram sobre seus personagens. "Esse é um filme com zero ironia dramática. Zero. É 100% do ponto de vista de Tom (personagem de Gordon-Levitt), sobre o qual falamos antes, mas é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem sobre o filme. Elas acham que Summer (personagem de Zooey) é uma vilã", disse a atriz.

"Todos nós pensamos que nossa perspectiva é autoritária, e Tom acha que sua perspectiva é autoritária. Mas a vida é muito mais subjetiva do que isso", afirmou Gordon-Levitt. Zooey comentou que, na era do #MeToo, é possível ter uma perspectiva diferente da história.