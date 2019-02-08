Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Atores de '500 Dias com Ela' assistem ao filme dez anos após lançamento

Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt comentaram cenas do longa-metragem com uma nova perspectiva; atriz cita 'era do Me Too'

Publicado em 

08 fev 2019 às 15:03

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 15:03

08/02/2019 - Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt posam para a Entertainment Weekly Crédito: RAMONA ROSALES/EW
Os atores Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, protagonistas de "500 Dias com Ela", se reencontraram para rever o filme exatamente dez anos e uma semana depois do lançamento do longa-metragem. No Brasil, a película foi lançada em novembro de 2009.
Falando à revista "Entertainment Weekly", eles discutiram sobre seus personagens. "Esse é um filme com zero ironia dramática. Zero. É 100% do ponto de vista de Tom (personagem de Gordon-Levitt), sobre o qual falamos antes, mas é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem sobre o filme. Elas acham que Summer (personagem de Zooey) é uma vilã", disse a atriz.
"Todos nós pensamos que nossa perspectiva é autoritária, e Tom acha que sua perspectiva é autoritária. Mas a vida é muito mais subjetiva do que isso", afirmou Gordon-Levitt. Zooey comentou que, na era do #MeToo, é possível ter uma perspectiva diferente da história.
Ambos seguiram conversando sobre cenas do longa, e o ator comentou a atuação de Zooey quando a personagem dela canta em um karaokê. "O engraçado de você cantando em um karaokê nesse filme é que você teve de parecer que não é tão boa cantora quanto realmente é", comentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados