Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barrado

Ator mexicano de "Roma" tem visto americano negado para ir ao Oscar

Jorge Antonio Guerrero está no elenco do filme "Roma", e é um dos favoritos na disputa e concorre a 10 estatuetas

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 11:50

Publicado em 

26 jan 2019 às 11:50
Crédito: Reprodução/Instagram @_cineaddiction
O ator mexicano Jorge Antonio Guerrero, que está no elenco do filme "Roma", de Alfonso Cuarón, teve o seu visto americano negado, e ainda não se sabe se poderá comparecer à cerimônia do Oscar, marcada para 24 de fevereiro, em Los Angeles. O longa é um dos favoritos na disputa e concorre a 10 estatuetas.
Guerrero afirma que tentou tirar o visto três vezes ao longo do último ano, mas teve sucessivas recusas. Na produção da Netflix, o ator interpreta Fermín, o sujeito por quem a protagonista, vivida por Yalitza Aparicio, se apaixona.
Segundo o ator, ele chegou até a levar uma carta assinada pelos produtores do filme à embaixada americana no México. "E eles não quiseram ler", disse à revista Quien.
"Se pudéssemos achar um modo de que no consulado ou na embaixada lessem a carta, então poderiam entender minhas ambições artísticas e o intercâmbio cultural de nossas duas nações", completou.
Um dos filmes mais elogiados do ano, "Roma" narra o cotidiano de uma empregada doméstica (Aparicio) num casarão abastado da capital mexicana. O drama descolou 10 indicações, incluindo melhor filme, diretor e atriz. O feito foi considerado um êxito para os estrangeiros em Hollywood.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

México roma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados