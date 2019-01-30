Ator de Empire é hospitalizado após sofrer ataque homofóbico e racista

29/01/2019 - Jussie Smollett, ator da série 'Empire' Crédito: Instagram/@jussiesmollett

O ator Jussie Smollett, conhecido por interpretar Jamal Lyon na série Empire, foi hospitalizado na madrugada desta terça-feira, 29, após ser agredido em Chicago, nos Estados Unidos.

Segundo o TMZ, o ator foi agredido por dois homens, que deixaram a mensagem “Esse é o país do MAGA”, fazendo referência ao slogan “make America great again” (“faça a América grande de novo”, em português) de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Testemunhas relataram que os agressores usavam máscaras de ski e abordaram o ator proferindo ofensas homofóbicas e racistas. A agressão começou com socos no rosto de Jussie e, em certo momento, um dos homens envolveu uma corda ao redor do pescoço da vítima.