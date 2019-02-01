Ariana Grande erra e tatua "churrasqueira portátil" em japonês

Ariana Grande postou tatuagem em seu perfil do Twitter, mas a apagou assim que percebeu o erro Crédito: Reprodução/Twitter @arianagrande

Depois de lançar a canção "7 Rings" no dia 17 de janeiro, Ariana Grande, 25, resolveu fazer uma tatuagem na mão em homenagem à música.

A intenção era tatuar o nome da composição em japonês, pois no próprio clipe há diversas referências à cultura oriental. Porém, a cantora se enganou e acabou tatuando o nome de uma espécie de churrasqueira japonesa.

Grande foi notificada do erro e brincou dizendo que ainda não havia terminado de tatuar, porque a mão estava dolorida. Ainda disse que "tudo bem, porque eu gosto de churrasco", mesmo sendo vegana. Mas momentos depois apagou seu post e foi corrigir o erro com o tatuador.

Nesta quinta-feira (31), ela publicou em seu Stories, do Instagram, uma nova foto mostrando a correção.