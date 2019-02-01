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Por engano

Ariana Grande erra e tatua "churrasqueira portátil" em japonês

Tatuagem foi feita por engano; a intenção era tatuar o nome da composição em japonês, pois no próprio clipe há diversas referências à cultura oriental

Publicado em 

01 fev 2019 às 11:33

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 11:33

Ariana Grande postou tatuagem em seu perfil do Twitter, mas a apagou assim que percebeu o erro Crédito: Reprodução/Twitter @arianagrande
Depois de lançar a canção "7 Rings" no dia 17 de janeiro, Ariana Grande, 25, resolveu fazer uma tatuagem na mão em homenagem à música.
A intenção era tatuar o nome da composição em japonês, pois no próprio clipe há diversas referências à cultura oriental. Porém, a cantora se enganou e acabou tatuando o nome de uma espécie de churrasqueira japonesa.
Grande foi notificada do erro e brincou dizendo que ainda não havia terminado de tatuar, porque a mão estava dolorida. Ainda disse que "tudo bem, porque eu gosto de churrasco", mesmo sendo vegana. Mas momentos depois apagou seu post e foi corrigir o erro com o tatuador.
Nesta quinta-feira (31), ela publicou em seu Stories, do Instagram, uma nova foto mostrando a correção.
"Um pouco melhor. Obrigada à minha tutora por me ajudar a consertar e ao @kanenavasard por ser uma lenda. E ao meu médico por me dar uma dose de anestesia (é sério)", brincou. "RIP pequena churrasqueira de carvão. Sinto sua falta, cara. Na verdade eu realmente gostei de você."

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