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LAnçamento

Após diversas pistas, Madonna anuncia nome de seu novo álbum: 'Madame X'

Ela aparece loira, morena, com diferentes roupas e atitudes

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 19:57

Publicado em 

14 abr 2019 às 19:57
Depois de algumas semanas publicando fotos misteriosas em seu perfil no Instagram, Madonna finalmente divulgou o nome de seu novo e 14º álbum da carreira: "Madame X". A data de lançamento, porém, ainda é desconhecida.
Neste domingo, 14, a cantora publicou três vídeos na rede social, um deles mais longo que explica do que se trata o disco.
Pela descrição narrada por ela, Madonna vai encarnar diferentes personalidades em seu novo trabalho. Ela aparece loira, morena, com diferentes roupas e atitudes.
"Madame X é uma agente secreta, viajando pelo mundo, mudando identidades, lutando pela liberdade, trazendo luz a lugares escuros. Ela é uma dançarina, professora, chefe de Estado, governanta, uma equestre [que tem habilidades em montaria], uma prisioneira, uma estudante, mãe, criança, professora, freira, uma cantora de cabaré, uma santa, uma prostituta", diz a cantora. Por fim, ela afirma que "Madame X é uma espiã na casa do amor".
Antes do vídeos, ela compartilhou trechos desse texto no Instagram e, antes disso, um grande 'x' dividido em nove fotos. Em fevereiro, ela já havia utilizado as redes sociais para dar pistas do novo álbum.

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