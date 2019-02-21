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Consolo dos amigos

Após desabafo, José Loreto ganha apoio de famosos: "Torcendo por você"

Ator pediu desculpas à ex-esposa, Débora Nascimento, e recebeu apoio dos colegas e amigos após o desabafo

Publicado em 

21 fev 2019 às 13:29

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 13:29

Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
A polêmica da vez é, indiscutivelmente, a separação de José Loreto e Débora Nascimento, passando pelo envolvimento de Marina Ruy Barbosa. Após sete anos de relacionamento, Loreto e Débora puseram um fim no casamento na noite desta quarta (20), oficialmente. 
Nos comentários do post, famosos amigos de Loreto manifestaram solidariedade ao colega de "O Sétimo Guardião", novela da Globo. "Zé, torcendo por você. Por vocês. Muito. Que o amor seja maior e capaz de transformar tudo, hoje e sempre", escreveu Carolina Dieckmann. 
Eri Johnson comentou: "Quem nunca errou, pode um dia errar. Que Deus te recoloque no caminho certo". 
Murilo Rosa, Josie Pessôa, Viviane Araújo, David Brasil e Isabela Garcia também deixaram mensagens de carinho para o global. 

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