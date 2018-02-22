Aparência envelhecida de Daniel Craig assusta fãs

No último domingo (18) o ator Daniel Craig, de 49 anos, surgiu quase irreconhecível como apresentar no BAFTA - cerimônia mais importante da indústria cinematográfica britânica. A aparência envelhecida do 007 é que chamou a atenção.

Os fãs dele ficaram chocados e logo surgiram as especulações do possível motivo que poderia ter o deixado assim. Botox? Uma cirurgia plástica recente? Alguma alergia? Uma maquiagem que não deu certo? Não sabemos, mas o fato é que realmente o assunto rendeu. "Que que aconteceu com o rosto dele?", questionou um fã. Outro disparou: "Quase não reconheci. Estranho!".