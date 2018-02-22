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Aparência envelhecida de Daniel Craig assusta fãs

Ator surgiu 'estranho' durante a mais importante premiação da indústria do cinema britânico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 19:28

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 19:28

Aparência envelhecida de Daniel Craig assusta fãs Crédito: Montagem Gazeta Online/Reprodução
No último domingo (18) o ator Daniel Craig, de 49 anos, surgiu quase irreconhecível como apresentar no BAFTA - cerimônia mais importante da indústria cinematográfica britânica. A aparência envelhecida do 007 é que chamou a atenção. 
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Os fãs dele ficaram chocados e logo surgiram as especulações do possível motivo que poderia ter o deixado assim. Botox? Uma cirurgia plástica recente? Alguma alergia? Uma maquiagem que não deu certo? Não sabemos, mas o fato é que realmente o assunto rendeu. "Que que aconteceu com o rosto dele?", questionou um fã. Outro disparou: "Quase não reconheci. Estranho!".
 

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