Antes de ir para o JN, Philipe Lemos visita a família em Nova Venécia

Philipe aproveitou para visitar a escola onde estudou, encontrou os primeiros professores e muitos amigos de infância. Todos estão super ansiosos e na maior expectativa para vê-lo no horário nobre.

Além de receber toda a energia positiva do povo do município, o apresentador, junto com uma equipe da TV, também gravaram conteúdos que serão exibidos nos próximos dias. Vale destacar que Philipe Lemos está há 10 anos à frente do ES1, o jornal da hora do almoço capixaba, na TV Gazeta.