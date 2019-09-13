Antes de ir para o JN, Philipe Lemos visita a família em Nova Venécia

Nesta sexta-feira, 13, o apresentador do ES1, Philipe Lemos, foi visitar a família em Nova Venécia, lugar onde morou desde o primeiro ano de vida até aos 17 anos. Ele chegou de surpresa na casa dos pais, que ficaram muito emocionados, já que não iam ver o filho antes da ida para a Globo.
O âncora da TV Gazeta viaja no início da semana que vem, no qual vai participar de um treinamento para a apresentação do Jornal Nacional, no próximo dia 21, sábado. Ele foi um dos selecionados das afiliadas para ocupar a bancada do JN, na comemoração dos 50 anos do telejornal.
Philipe aproveitou para visitar a escola onde estudou, encontrou os primeiros professores e muitos amigos de infância. Todos estão super ansiosos e na maior expectativa para vê-lo no horário nobre.
Além de receber toda a energia positiva do povo do município, o apresentador, junto com uma equipe da TV, também gravaram conteúdos que serão exibidos nos próximos dias. Vale destacar que Philipe Lemos está há 10 anos à frente do ES1, o jornal da hora do almoço capixaba, na TV Gazeta.