Ana Maria Braga abre o jogo sobre pobreza: "Passei até fome"

A apresentadora do "Mais Você" fez participação especial no "Lady Night", de Tatá Werneck
Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 jul 2019 às 12:44

Ana Maria Braga é convidada de Tatá Werneck no "Lady Night" Crédito: Multishow/Reprodução
Ana Maria Braga foi a convidada especial de Tatá Werneck em seu "Lady Night", nesta quinta-feira (18). Durante a atração, a loira lembrou vários momentos da carreira, mas não abriu mão de falar da infância
"Meu pai era muito rígido. Me colocou em um internato. Mas eu saí de casa bem nova", disse, completando: "Cheguei até a passar fome depois que deixei a família", revelou a loira para a comediante. "Hoje em dia gosto da geladeira da minha casa sempre cheia. Só quem já não teve o que comer sabe o que é isso". 
Sobre a vida amorosa, a loira só falou que segue solteira, mas diz que ainda tem o sonho de encontrar alguém especial. "Acredito na vida a dois e no amor", arrematou. 

