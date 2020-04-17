Amigo defende Babu e mostra casa do pai do ator: 'Lágrima carrega história'

O ator e cantor Micael, de 31 anos, saiu em defesa do amigo e também ator Babu, 40, que recebeu algumas críticas por declarações feitas no "Big Brother Brasil 20". "Eu, sabendo da realidade do Babu, sinto na alma cada vez que eu vejo os ataques que ele vem recebendo", afirmou Micael.

Babu é um dos favoritos a vencer o "Big Brother Brasil 20" Crédito: Divulgação

"Cada lágrima que ele derrama no programa não faz parte de uma encenação, como andam dizendo por aí. Cada lágrima carrega muita história. Cadê o amor gente? A gente está tendo a oportunidade de mudar o perfil de ganhador de um reality. E a gente não está dando o prêmio, ele conquistou."

A afirmação de Micael foi após pessoas questionarem as declarações de Babu, que costuma falar sobre sua vida como morador de favela e sempre comenta sobre suas dívidas. Na última semana, no entanto, Babu falou que um salário de R$ 5 mil seria de quase fome, e comentou sobre a escola da filha, que custa R$ 3 mil.

Para rebater as críticas, Micael postou em sua conta no Instagram uma foto do pai de Babu, sentado em uma cadeira de plástico, na frente de sua casa, mostrando um possível deslizamento de terra na frente. "Tem um certo sensacionalismo [a imagem]? Sim, essa é minha intenção", afirmou Micael.

VIDA DIFÍCIL

"Talvez só assim as pessoas que estão espalhando opiniões equivocadas sobre o Babu repensem um pouco sobre o que é vitimismo e o que é ter coragem de expor suas fraquezas e dificuldades. Vamos parar de querer rebaixar e apagar a história do cara pra elevar o seu participante preferido", afirmou.

O post foi seguido de uma série de comentários, a favor de Babu e contrários a ele também. "'BBB' não é programa de caridade", afirmou um internauta. "Essa edição é da Manu, não tem jeito", comentou outro. "Acho desnecessário expor a condição de moradia do pai dele para comover o público", disse mais um.