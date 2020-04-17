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Dureza

Amigo defende Babu e mostra casa do pai do ator: 'Lágrima carrega história'

Cantor, Micael pediu para pararem de divulgar fake news sobre o participante do 'BBB20', um dos favoritos a vencer o programa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 20:11

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 20:11

O ator e cantor Micael, de 31 anos, saiu em defesa do amigo e também ator Babu, 40, que recebeu algumas críticas por declarações feitas no "Big Brother Brasil 20". "Eu, sabendo da realidade do Babu, sinto na alma cada vez que eu vejo os ataques que ele vem recebendo", afirmou Micael.
Babu já falou algumas vezes sobre o assunto
Babu é um dos favoritos a vencer o "Big Brother Brasil 20" Crédito: Divulgação
"Cada lágrima que ele derrama no programa não faz parte de uma encenação, como andam dizendo por aí. Cada lágrima carrega muita história. Cadê o amor gente? A gente está tendo a oportunidade de mudar o perfil de ganhador de um reality. E a gente não está dando o prêmio, ele conquistou."
A afirmação de Micael foi após pessoas questionarem as declarações de Babu, que costuma falar sobre sua vida como morador de favela e sempre comenta sobre suas dívidas. Na última semana, no entanto, Babu falou que um salário de R$ 5 mil seria de quase fome, e comentou sobre a escola da filha, que custa R$ 3 mil.
Para rebater as críticas, Micael postou em sua conta no Instagram uma foto do pai de Babu, sentado em uma cadeira de plástico, na frente de sua casa, mostrando um possível deslizamento de terra na frente. "Tem um certo sensacionalismo [a imagem]? Sim, essa é minha intenção", afirmou Micael.

VIDA DIFÍCIL

"Talvez só assim as pessoas que estão espalhando opiniões equivocadas sobre o Babu repensem um pouco sobre o que é vitimismo e o que é ter coragem de expor suas fraquezas e dificuldades. Vamos parar de querer rebaixar e apagar a história do cara pra elevar o seu participante preferido", afirmou.
Ver essa foto no Instagram

Oi pessoal ! (QUE VIRALIZE DA MESMA FORMA QUE AS FAKE NEWS ) Tudo que eu quero é respeito a história de um cara que admiro muito referência de onde eu vim ! Bom ! Tomei a liberdade de postar essas duas imagens que recebi hoje pela manhã, e que me causou um turbilhão de sentimentos e quero dividir com vcs . Esse senhor com cara de bravo mas super simpático é o pai do @babusantana, respeitando a quarentena na varanda de sua casa . Essa imagem de alguma forma tocou vc? Pois bem, tem um certo sensacionalismo ? Sim, essa é minha intenção, talvez só assim as pessoas que estão espalhando opiniões equivocadas sobre o babu repensem um pouco sobre o que é vitimismo  e o que é ter coragem de expor suas fraquezas e suas dificuldades . Eu sabendo da realidade do babu, sinto na alma cada vez que eu vejo os ataques que ele vem recebendo . Porra, cada lágrima que ele derrama no programa não faz parte de uma incensação, como andam dizendo por aí Babu atua o tempo inteiro  Porra, cada lágrima carrega muita história . Cadê o amor gente? A gente tá tendo a oportunidade de mudar o perfil de ganhador de um reality, pelo uma vez ! E a gente não está dando o prêmio, ELE CONQUISTOU ! ELE ENSINOU ! APRENDEU ! PROVOU ! Vamo parar de querer rebaixar e apagar a história do cara pra elevar o seu participante preferido . TODO MUNDO ALI DENTRO MERECE E TEM O DIREITO DE GANHAR ATÉ QUE PROVÉM O CONTRÁRIO . ENTÃO PAREM DE DESMERECER O CARA ... QUANDO ELE CHORA É REAL ! RESPEITEM A HISTÓRIA DO PAIZÃO ! FAÇAM SUAS TORCIDAS SEM QUERER APAGAR A HISTÓRIA DO CARA ! VAMOS ACEITAR A REALIDADE DELE . Desculpa o desabafo . ??????

Uma publicação compartilhada por Micael (@micael) em

O post foi seguido de uma série de comentários, a favor de Babu e contrários a ele também. "'BBB' não é programa de caridade", afirmou um internauta. "Essa edição é da Manu, não tem jeito", comentou outro. "Acho desnecessário expor a condição de moradia do pai dele para comover o público", disse mais um.
Um dos competidores mais queridos, Babu já passou por sete Paredões. No último, no entanto, ele teve percentual elevado de votos, o que impressionou alguns telespectadores. Ele teve 41,33% dos votos, contra 54,7% de Gizelly, que foi eliminada, e 3,88% de Mari, que é líder nesta semana.

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