Alinne Moraes revela que conheceu o pai apenas aos 22 anos

A atriz Alinne Moraes Crédito: Instagram/@alinnemoraes

Alinne Moraes revelou detalhes do encontro com o pai, que só conheceu aos 22 anos de idade. A atriz fez a declaração nesta terça-feira, 11, durante a festa de lançamento da novela "Espelho da Vida".

"Meu pai ligou para a Globo para poder me conhecer. Eu tinha 22 anos de idade. A Globo me ligou para saber se era verdade, eu fui conhecê-lo e tudo mais. Eu poderia, pela minha formação, ter entendido que não queria conhecê-lo porque ele nunca foi atrás de mim", disse. Na época em que o pai a procurou, ela estava gravando a novela "Da Cor do Pecado". Oito meses após o encontro, ele morreu.

Recordando momentos da infância, quando conversava com a mãe, Alinne afirma que sempre se colocou no lugar do pai: "Eu falava: 'mãe, eu acho que ele era muito novo, ele errou e quanto mais o tempo está passando, mas difícil fica para ele'. Eu sempre tive isso dentro de mim". Segundo a atriz, esse exercício foi importante para a formação profissional, já que os atores precisam saber se colocar no lugar dos personagens.