Aline Riscado nega ter comprado posto para substituir Sabrina Sato

Crédito: Paulo Tuil/Rogério Fidalgo

Carnaval do ano que vem, mas o feriado mais famoso e esperado do Brasil já está dando o que falar. Falta muito tempo para odo ano que vem, mas o feriado mais famoso e esperado do Brasil já está dando o que falar.

Aline Riscado, 31, foi em suas redes sociais negar que tenha pago mais de R$ 3 milhões para se tornar a Vila Isabel no lugar da apresentadora Sabrina Sato, 38. Nesta segunda-feira (27), a atriz, 31, foi em suas redes sociais negar que tenha pago mais de R$ 3 milhões para se tornar a rainha de bateria deno lugar da apresentadora, 38.

"Sempre admirei muito a Sabrina e a acho incrível em todos os sentidos. Jamais a prejudicaria, pois não é do meu feitio. Nunca faria isso por qualquer cargo ou trabalho, ainda mais em um que nem receberei retorno financeiro e farei por mero prazer e respeito ao carnaval".

Circularam informações de que a escolha por Riscado foi uma troca de favores e dinheiro entre uma cervejaria e a escola. Aline nega veementemente e diz que a marca não é "pai e mãe" dela, como muitos dizem.

"Sou vinculada à marca de cerveja há 5 anos com muito orgulho, porém a mesma não responde por todos os trabalhos que luto para conquistar. A empresa me abriu portas e me deu visibilidade. Porém eles só pagam o meu cachê dos comerciais e ponto final".

Procurada pela Folha, a Vila Isabel também negou que a escolha de Aline tenha tido dinheiro envolvido e que eles buscaram uma pessoa que tivesse vínculo com a escola para assumir o posto que Sabrina estava há 10 anos.

"Nós colocamos Sabrina no lugar que ela merece. Ela se tornou rainha da escola ao lado do rei, Martinho da Vila, tanto que em junho teremos um evento para coroá-la. Ela saiu do posto de rainha da bateria por conta da maternidade, mas poderá desfilar onde ela quiser. Ela tem total direito de fazer o que ela bem entender", disse Vila Isabel, via assessoria, negando que qualquer valor tenha entrado para o caixa da escola.

Riscado diz ainda que o convite surgiu depois de uma semana que foi divulgado que Sabrina Sato estava deixando o posto de rainha de bateria e disse ainda que a primeira coisa que ela perguntou ao presidente foi como ficava a situação da apresentadora.

"Sempre admirei muito a Sabrina e a acho incrível em todos os sentidos. Jamais a prejudicaria, pois não é do meu feitio. Nunca faria isso por qualquer cargo ou trabalho, ainda mais em um que nem receberei retorno financeiro e farei por mero prazer e respeito ao carnaval".