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Após AVC

Agnaldo Timóteo teve piora na saúde e respira com ajuda de aparelhos

O cantor sofreu um princípio de acidente vascular cerebral (AVC)

Publicado em 

28 mai 2019 às 23:02

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 23:02

O cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, apresentou piora em seu estado de saúde nesta segunda-feira, 28. Ele havia sofrido um princípio de acidente vascular cerebral (AVC) e passado por exame de cateterismo.
Segundo o boletim médico emitido pelo Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, onde ele está internado, o cantor respira com ajuda de aparelhos e encontra-se instável.
"Familiares solicitam que todos os fãs mantenham vibrações positivas", diz a nota.
O centro médico informa que Timóteo já foi admitido na unidade com perfil naturalmente de alto risco, tendo em vista a idade dele e as doenças associadas.
O que aconteceu com Agnaldo Timóteo
O cantor deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, interior da Bahia, no último dia 20 por volta das 16h. Na ocasião, ele estava com pressão alta, vômito e glicemia baixa.
O filho do artista, Márcio Timóteo, disse ao E+ que o músico havia sido diagnosticado com AVC. O problema de saúde fez com que Agnaldo Timóteo precisasse cancelar o show marcado para as 23h daquele dia, na cidade baiana Santa Rita de Cássia.
Dois dias depois, já no Hospital Geral Roberto Santos, o cantor passou por exame de cateterismo, que mediu sua pressão intracardíaca e o nível de saturação de oxigênio.

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