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Tragédia

Acidente com carreta da equipe de Léo Santana mata dois na Bahia

"É muito punk trabalhar quando se recebe uma notícia ruim, drástica", disse Léo Santana em um vídeo publicado no seu Instagram

Publicado em 

08 jul 2019 às 11:21

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 11:21

Crédito: Carlos Quintino/Blog A Voz é Aqui/Reprodução
Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão contratado pela equipe do cantor Léo Santana deixou dois mortos na manhã deste sábado (6) na BR 116, na altura da cidade de Itatim, na Bahia.
Segundo nota da produção do artista, o caminhão pertencia a uma empresa terceirizada que levava os equipamentos da banda
Léo Santana, que fez parte do grupo Parangolé, com o qual lançou a música "Rebolation", se apresentou em Fortaleza e São Gonçalo do Amarante, no Ceará, na noite de sábado.
"É muito punk trabalhar quando se recebe uma notícia ruim, drástica", disse Léo Santana em um vídeo publicado no seu Instagram entre os dois shows no Ceará. "Eu ter que trabalhar com isso na cabeça é muito forte, muito punk."
"Ficam aqui meus pêsames para os familiares do Gustavo e do Nabo, um moleque que eu gostava demais. Que Deus conforte o coração de vocês, todos os familiares."

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