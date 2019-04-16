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PATERNIDADE

'Só volto pai', diz Thammy Miranda ao embarcar para os EUA

Filho de Gretchen e mulher farão inseminação artificial

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:25

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:25
16/04/2019 - Thammy Miranda e a mulher Andressa Ferreira Crédito: Instagram/@thammymiranda
O sonho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira está prestes a se realizar. Nessa segunda-feira, 15, o filho de Gretchen embarcou com destino aos Estados Unidos para dar início à inseminação artificial, que já tem doador definido.
"A única coisa que eu sei é que embarco filho e só volto pai", escreveu Thammy, que estava a caminho de Miami, na Flórida. Nos comentários, ele recebeu o apoio da mãe: "Vai com Deus, meu filho", escreveu a cantora Gretchen.
Em dezembro de 2018, Thammy e Andressa haviam revelado a vontade de ampliar a família. O casal optou por realizar o procedimento nos Estados Unidos após a compra do material em um banco de sêmen. A expectativa é a de que a fertilização aconteça na tentativa inicial. O bebê deve nascer no fim do ano, em solo americano.

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