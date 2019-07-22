'Nasci novamente', declara padre Marcelo Rossi uma semana após queda

Padre Marcelo Rossi é empurrado do altar da Canção Nova durante missa Crédito: Reprodução/Web

Marcelo Rossi falou sobre Na celebração de missa neste domingo, 21, o padrefalou sobre o acidente que sofreu no domingo anterior e não conseguiu segurar as lágrimas. "Estou sem remédio. Foi uma dor muito forte. Só sei que, naquele momento, veio uma consciência tão forte que Deus estava me dando de novo o batismo. Nasci novamente", declarou o religioso.

Para Marcelo Rossi, a situação serviu como uma bênção. "Se o inimigo pensava que seria a minha morte, deu um tiro no pé. Porque aquilo se transformou em bênção. Quem crê em milagres? Se você duvida, está aqui. Somos a descendência que pisa na cabeça da serpente", disse.

O padre chorou ao lembrar dos jovens que tentaram socorrê-lo no momento da queda. "O mundo pode até te derrubar, mas Deus vai te levantar. Falei que não ia chorar, mas não tem jeito", concluiu.