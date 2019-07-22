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'Nasci novamente', declara padre Marcelo Rossi uma semana após queda

Religioso foi empurrado por uma mulher e caiu de uma altura de mais de dois metros

Publicado em 

22 jul 2019 às 17:41

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 17:41

Padre Marcelo Rossi é empurrado do altar da Canção Nova durante missa Crédito: Reprodução/Web
Na celebração de missa neste domingo, 21, o padre Marcelo Rossi falou sobre o acidente que sofreu no domingo anterior e não conseguiu segurar as lágrimas. "Estou sem remédio. Foi uma dor muito forte. Só sei que, naquele momento, veio uma consciência tão forte que Deus estava me dando de novo o batismo. Nasci novamente", declarou o religioso.
Padre Marcelo foi empurrado por uma mulher que alega sofrer transtornos mentais. Na ocasião, o religioso preferiu não registrar um boletim de ocorrência (BO). Mesmo assim, a mulher prestou esclarecimentos em uma delegacia e foi liberada pelas autoridades.
Para Marcelo Rossi, a situação serviu como uma bênção. "Se o inimigo pensava que seria a minha morte, deu um tiro no pé. Porque aquilo se transformou em bênção. Quem crê em milagres? Se você duvida, está aqui. Somos a descendência que pisa na cabeça da serpente", disse.
> 'Foi milagre. Não bati a cabeça', diz padre Marcelo Rossi após empurrão
O padre chorou ao lembrar dos jovens que tentaram socorrê-lo no momento da queda. "O mundo pode até te derrubar, mas Deus vai te levantar. Falei que não ia chorar, mas não tem jeito", concluiu.
Na Segunda-feira passada, dia 15, Marcelo Rossi já havia se manifestado pelas redes sociais sobre o ocorrido. Na ocasião, disse que se salvou por "um milagre".

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