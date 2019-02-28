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TELEVISÃO

'Fazendo falta', diz Mariana Ferrão fala sobre saída de Fernando Rocha

Seguidores da apresentadora acharam indelicado a atitude da TV Globo ao demitir o jornalista sem dar satisfação ao público

Publicado em 

28 fev 2019 às 16:42

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 16:42

28/02/2019 - A apresentadora e jornalista Mariana Ferrão, da TV Globo Crédito: Zé Paulo Cardeal/Globo
A apresentadora do Bem-Estar, Mariana Ferrão, publicou um vídeo no Instagram, nesta quinta-feira, 28, falando sobre a saída de Fernando Rocha do programa da TV Globo. A jornalista expressou seu sentimento sobre o ex-colega de trabalho, conhecido por brincadeiras e memes nas redes sociais. "Quem me conhece de perto sabe o tanto que ele está me fazendo falta", afirmou.
Nos comentários da postagem, alguns seguidores dela criticaram a TV Globo pela demissão. "Muito triste e decepcionante a forma como a emissora tratou o desligamento dele. O público merecia um 'tchau', uma satisfação. Foi indelicado e sem uma gota de educação. É lamentável", escreveu uma internauta.
Segundo o canal, Rocha não será substituído e Mariana continuará à frente do programa. O contrato dele na TV Globo se encerra em agosto.

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