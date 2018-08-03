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NOVELA

'Expor as feridas', diz Deborah Secco sobre cena de violência sexual

Personagem da atriz sofreu abuso em capítulo da novela 'Segundo Sol'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 17:58

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 17:58

Deborah Secco e Vladimir Brichta, como Karola e Remy, em cena da novela 'Segundo Sol' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYSegundo SolENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo
A atriz Deborah Secco falou sobre a cena em que sua personagem sofre violência sexual no capítulo da novela "Segundo Sol" que foi ao ar na quinta-feira, 2. Em seu Instagram, Deborah explicou que a encenação de sua personagem sendo violentada sexualmente pelo amante, Remy, vivido por Vladimir Brichta, fez com que muitas pessoas lhe perguntassem se havia visto a violência da cena.
A resposta veio em seguida: "Claro que enxerguei. Claro que sentimos isso na hora de gravar. Claro que pensamos em quem passa pela situação. É violência, sim. É absurdo, sim. É difícil de assistir, sim. Mas o que seria da arte se não fosse a provocação?", comentou, em outro momento.
"Retratar a vida é expor as feridas, é colocar a arte a serviço da sociedade. É lutar para que essa indignação seja força para mudar. Sigamos!", concluiu.

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