'Expor as feridas', diz Deborah Secco sobre cena de violência sexual

Deborah Secco e Vladimir Brichta, como Karola e Remy, em cena da novela 'Segundo Sol' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYSegundo SolENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo

A atriz Deborah Secco falou sobre a cena em que sua personagem sofre violência sexual no capítulo da novela "Segundo Sol" que foi ao ar na quinta-feira, 2. Em seu Instagram, Deborah explicou que a encenação de sua personagem sendo violentada sexualmente pelo amante, Remy, vivido por Vladimir Brichta, fez com que muitas pessoas lhe perguntassem se havia visto a violência da cena.

A resposta veio em seguida: "Claro que enxerguei. Claro que sentimos isso na hora de gravar. Claro que pensamos em quem passa pela situação. É violência, sim. É absurdo, sim. É difícil de assistir, sim. Mas o que seria da arte se não fosse a provocação?", comentou, em outro momento.