'Briga de foice', diz Betty Faria sobre artrite reumatóide

Betty Faria Crédito: Divulgação

No último sábado (6) a atriz Betty Faria, de 76 anos, postou uma foto em seu Instagram praticando exercícios físicos e comentou sobre sua luta contra a artrite reumatoide.

"Lutando contra artrite reumatóide. Briga de foice", escreveu na legenda.

A atriz havia anunciado que estava com a doença no programa Conversa com Bial, da Globo, em outubro de 2016. "Mas que sacanagem o corpo fez. Se é autoimune, o corpo fez", disse à época.