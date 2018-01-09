Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quadro clínico

'Briga de foice', diz Betty Faria sobre artrite reumatóide

A doença é autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca tecidos do organismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 18:44

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 18:44

Betty Faria Crédito: Divulgação
No último sábado (6) a atriz Betty Faria, de 76 anos, postou uma foto em seu Instagram praticando exercícios físicos e comentou sobre sua luta contra a artrite reumatoide.
"Lutando contra artrite reumatóide. Briga de foice", escreveu na legenda.
A atriz havia anunciado que estava com a doença no programa Conversa com Bial, da Globo, em outubro de 2016. "Mas que sacanagem o corpo fez. Se é autoimune, o corpo fez", disse à época.
A Artrite reumatóide é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca tecidos do organismo, nesse caso especialmente as articulações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados