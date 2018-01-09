'Briga de foice', diz Betty Faria sobre artrite reumatóide

No último sábado (6) a atriz Betty Faria, de 76 anos, postou uma foto em seu Instagram praticando exercícios físicos e comentou sobre sua luta contra a artrite reumatoide.
"Lutando contra artrite reumatóide. Briga de foice", escreveu na legenda.
A atriz havia anunciado que estava com a doença no programa Conversa com Bial, da Globo, em outubro de 2016. "Mas que sacanagem o corpo fez. Se é autoimune, o corpo fez", disse à época.
A Artrite reumatóide é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca tecidos do organismo, nesse caso especialmente as articulações.