Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PARABÉNS

Will Smith completa 50 anos de idade; relembre papéis marcantes

Ator já foi premiado com o Oscar em duas ocasiões - por 'Ali' e 'À Procura da Felicidade'. Confira alguns trabalhos de Will Smith
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 17:55

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 17:55

A adaptação para o cinema do livro "À Procura da Felicidade" mostrou a história real de Chris Gardner (Will Smith) tentando criar o filho sozinho e seguir seus sonhos apesar das dificuldade. Uma verdadeira lição para o filho. Crédito: Reprodução
O ator Will Smith completou 50 anos de idade nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2018. Emendando trabalhos importantes há praticamente três décadas, é lembrado por diversos filmes e já foi premiado com o Oscar em duas ocasiões - por 'Ali' e 'À Procura da Felicidade'. Confira alguns trabalhos de Will Smith:
'Um Maluco no Pedaço'
O seriado, que foi produzido entre 1990 e 1996, foi o responsável por alçar a carreira de Will Smith ao estrelato na televisão - antes era relativamente conhecido apenas no mundo da música. 
Will Smith foi o protagonista de "Fresh Prince Of Bel Air", traduzido no Brasil pra "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Divulgação
No começo do mês de setembro, a dupla eternizada na série, formada por Will Smith e Alfonso Ribeiro se reencontrou e Alfonso compartilhou uma foto do momento com seus fãs nas redes sociais.
Will Smith e Alfonso Ribeiro. Eles contracenaram juntos em "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Instagram/Will Smith
'Ali'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Programas sociais turbinados e isenção do IR: os bilhões que Lula vai injetar na economia em ano eleitoral
Imagem de destaque
Imigrantes são presos nos EUA, mas é a decência que sai algemada
Thais Medeiros, Geórgia Mendonça e Karen Moro
The Store e Geórgia Mendonça lançam collab de moda e arte em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados