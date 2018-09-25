Will Smith completa 50 anos de idade; relembre papéis marcantes

A adaptação para o cinema do livro "À Procura da Felicidade" mostrou a história real de Chris Gardner (Will Smith) tentando criar o filho sozinho e seguir seus sonhos apesar das dificuldade. Uma verdadeira lição para o filho. Crédito: Reprodução

O ator Will Smith completou 50 anos de idade nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2018. Emendando trabalhos importantes há praticamente três décadas, é lembrado por diversos filmes e já foi premiado com o Oscar em duas ocasiões - por 'Ali' e 'À Procura da Felicidade'. Confira alguns trabalhos de Will Smith:

'Um Maluco no Pedaço'

O seriado, que foi produzido entre 1990 e 1996, foi o responsável por alçar a carreira de Will Smith ao estrelato na televisão - antes era relativamente conhecido apenas no mundo da música.

Will Smith foi o protagonista de "Fresh Prince Of Bel Air", traduzido no Brasil pra "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Divulgação

No começo do mês de setembro, a dupla eternizada na série, formada por Will Smith e Alfonso Ribeiro se reencontrou e Alfonso compartilhou uma foto do momento com seus fãs nas redes sociais.

Will Smith e Alfonso Ribeiro. Eles contracenaram juntos em "Um Maluco no Pedaço" Crédito: Instagram/Will Smith