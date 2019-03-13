Wagner Veiga comemora 45 anos de carreira com exposição em Vitória

Quatro décadas separam a primeira exposição do artista plástico Wagner Veiga da próxima mostra, aberta ao público a partir desta quinta-feira (14), às 18h, no ateliê do próprio artista, em Maruípe, Vitória.

O début de Veiga aconteceu em 1979, na Galeria Homero Massena, no Centro, à época intermediado por José Augusto Loureiro, então diretor do local. Agora, exatos 40 anos depois, o artista plástico paulista radicado no Estado prepara-se para “Poesia aos 45”, em que cerca de 50 obras serão expostas no segundo piso de sua própria residência. O evento é, também uma comemoração aos 45 anos de carreira do artista, como o nome sugere.

São cerca de 50 aquarelas, grafites, bicos de pena, acrílicas, guaches e óleo sobre tela distribuídas entre temas diversos, que vão das belezas naturais capixabas a uma representação da boemia oitentista, passando por inspirações na arquitetura, nas praias e nos parques.

“Sempre fui da opinião que arte foi feita ‘para ir embora’. Tem que circular, tem que ser mostrada. Tenho obras na Europa, nos Estados Unidos, obras espalhadas em vários lugares pela Grande Vitória. Então quando percebi que tinha um acervo grande reunido, vi que deveria fazê-lo circular. Acho que esses trabalhos devem seguir esse rumo natural”, pondera Veiga, que aproveita a oportunidade para comercializar as peças por valores que variam entre R$ 250 e R$ 4 mil.

Trajetória

Wagner Veiga mudou-se de São Paulo para o Espírito Santo em 1973, quando era publicitário. Na época, fazia ilustrações para propagandas e veio para o Estado para fazer a campanha do plano de expansão da Telecomunicações do Espírito Santo (Telest). De primeira, encantou-se com o que encontrou e deu um jeito de ficar.

Por aqui, trabalhou em agências de propaganda e passou, então, a ter contato com jornalistas, escritores, artistas diversos, fotógrafos. O bom relacionamento com profissionais reconhecidos no meio serviu de empurrão para que Veiga fincasse os pés na arte.

“Aqui no Espírito Santo, passei por um amadurecimento e percebi que já tinha um olhar poético que não havia se desenvolvido em São Paulo. Eu lia, conhecia muitos autores, muito cinema... E na época, no início da década de 1980, tivemos um período muito relevante e efervescente na cena artística capixaba”, salienta.

Com a exposição “Poesia aos 45”, o artista plástico tem também a intenção de despertar os olhares de decoradores, arquitetos e outros interessados na área em que circula com certa facilidade.

“Sempre tenho uma demanda de trabalho, uma encomenda, um projeto... Isso até me impossibilita de dar aulas, coisa que adoro. Mas com a mostra, quero atrair esses profissionais, fazer com que essas obras circulem. Tenho bastante coisa em ótimo estado de conservação e estou bastante ansioso”, conclui.

Poesia aos 45

Abertura: Quinta-feira (14), às 18h.

Visitação: De segunda a sexta, das 15h às 20h. Sem previsão de término.

Onde: Ateliê do artista. Rua José dos Reis Bossois, 50, Maruípe, Vitória.

Entrada gratuita.