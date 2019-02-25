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Vitória terá Bloco do Silva de graça no carnaval

Artista anunciou que evento acontece no sábado (2) na Praça Costa Pereira e é de graça
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

25 fev 2019 às 15:18

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 15:18

Crédito: Reprodução/Instagram @silva
A Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, ficará serpentinada pelos foliões de plantão que vão curtir o carnaval no Espírito Santo. O local será palco do Bloco do Silva a partir das 20h. O bloquinho que já aconteceu em Vitória em fevereiro deste ano de forma particular, chega a essa segunda versão de graça. 
No repertório do evento confirmado pela Prefeitura de Vitória, Silva adianta que tocará sucessos de 1990 de Daniela Mercury, Cheio de Amor, Só Pra Contrariar, além de clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Ben e Marisa Monte. 
Na descrição do evento criado no Facebook, o cantor escreve: "O Bloco do Silva volta a Vitória mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos da nova geração da música brasileira". 
Nesse projeto, o artista se apresenta com percussão, trio de metais, guitarra, baixo e bateria. 
SERVIÇO
Bloco do Silva de graça em Vitória
Local: Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
Data: sábado (2), das 20h às 23h
Ingressos: entrada franca

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