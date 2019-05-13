Vitória recebe workshop e palestras sobre dança negra contemporânea

Vitória vai sediar, pela primeira vez, o Ateliê de Ideias, evento que promove a cultura negra no Espírito Santo. Os workshops e palestras, que acontecem entre os dias 16 e 18 de maio, serão abrigados pelo Palácio da Cultura Sônia Cabral e o Mucane, no Centro da Capital, com mesas de debate sobre o papel da dança afro e do histórico da prática no Estado. A programação é totalmente gratuita e, por noite, se apresentarão cerca de seis atrações após os workshops.
Vale lembrar que para assistir as apresentações, basta aparecer no Palácio Sônia Cabral. Já os workshops estão com vagas esgotadas.
Segundo o idealizador do evento, Elídio Netto, os convidados vão mostrar na teoria e na prática a importância da dança negra contemporânea, como ela se dá no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. "Teremos dança, apresentação e aulas da dança e de como ela é importante na nossa identidade. Quando ela chegou ao Brasil, ganhou muitas influências como ganha até hoje", adianta.
Elídio conta que o evento ganhou apoio do Itaú Cultural, que vai ceder alguns artistas que são referência na área para falarem sobre a dança e da experiência própria que têm com o ritmo. "A programação é toda gratuita e para os workshops, por exemplo, já não temos mais vagas", comemora.
O evento foi dividido em três dias e serão três fases. Teremos programa de dia e de noite. É muito legal produzir isso aqui porque somos um Estado muito rico em cultura. Nosso carnaval, nosso congo, as pessoas precisam conhecer
CRIATIVIDADE ARTÍSTICA
De acordo com o administrador do Sônia Cabral, Renan Oaks, a diversidade de linguagens revela a
produzida atualmente no Espírito Santo. “O resultado foi bem diversificado, na programação do palácio desta vez, atendendo um pouco de cada área artística. Observamos cada detalhe dos projetos e penso que o resultado foi justo, de acordo com as inscrições”, destaca.
O QUE É DANÇA NEGRA CONTEMPORÂNEA?
No Brasil, a história da dança negra é muito extensa, como explica o idealizador do evento. "Você traz a dança africana e a associa a várias outras culturas, quando chega ao Brasil", conta. Ele lembra que aos poucos o gênero foi adaptado ao corpo e ritmo brasileiros. "E o objetivo é conscientizar e difundir a cultura negra no Brasil atual, desde a simbologia da dança", conclui.
PROGRAMAÇÃO
16 DE MAIO
Palácio Sônia Cabral
14h - Dança dos Orixás, com Clésio Júnior
15h - Escrita e performance, com Cibele Verrangia
17 DE MAIO
Palácio Sônia Cabral
17h - Mesa de debate: Patrimônio Afro-brasileiro no Espírito Santo e o Carnaval em Vitória, com Jocelino Júnior, Aissa Guimarães, Osvaldo Garcia e Edson Bomfim
Mucane
9h - Capoeira através da dança, com Tiago Amorim
10h30 - Corpo arquivo dança negra contemporânea, com Elídio Netto
13h - Danças urbanas e sua forma contemporânea, com Pablo Sheko
15h - O corpo negro pluridimensional na dança contemporânea, com Markús Konká
18 DE MAIO
Palácio Sônia Cabral
17h - Meda de debate: Trajetória da dança negra no Espírito Santo, com Sarita Faustino, Ariane Meireles, Renato Santos, Gil Mendes e Markus Konká
Mucane
13h - Dança afro, com Giovana Gonzaga
14h - Dança contemporânea, com Gil Mendes
15h - Samba no pé, com Izabela Azevedo