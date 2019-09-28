Viradão Vitória começou! Veja fotos e programação completa

A animação já está rolando solta no Viradão Vitória, que promete 26h de programação, com diversas atrações. A movimentação já é intensa na frente dos principais palcos do festão, sediado no Centro da Capital.
Atração mais esperada desta primeira noite (28), o palco em que se apresentará Duda Beat, que voou de Pernambuco até o Estado, já está repleto de fãs. O som da cantora de "Bixinho" - seu maior sucesso - começou a ecoar às 18h30.
TUDO SOBRE O VIRADÃO VITÓRIA 2019
SÁBADO (28)
PALCO CASA PORTO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
18h - 23h Exposição Casa Porto: Espaço da Pintura do artista Fernando Accarino
18h - 23h Mercado Casa Porto
18h - 02h Video Mapping – PixxFluxx
18h DJ Gustavo Txai
18h30 Duda Beat
20h Cortejo com as bandas de Congo “Amores da Lua” e “Panela de Barro”
20h30 Mafuá
22h DJ Gustavo Txai
22h30 Forró Bemtivi
00h DJ Gustavo Txai
00h30 Trio Virgulino
02h DJ Gustavo Txai
FAFI – FESTIVAL DE BANDAS NOVAS (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
18h - 02h Video Mapping - PixxFluxx
18h - 01h Grafite - Renato Ren
18h Banda Mudo
19h Projeto Submod (Subtrópico)
19h30 A Transe
20h30 Projeto Submod (Subtrópico)
21h Combo Ufes
22h Projeto Submod (Subtrópico)
22h30 Lera
23h30 Projeto Submod (Subtrópico)
QUINTINO BOCAIUVA (AO LADO DOS CORREIOS)
19h Moreati
20h30 Intervalo
22h João Bernardo
00h Gabriela Brown
PRAÇA OITO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
20h30 Baiana System
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
18h Potiguara Menezes
19h40 Dança Contemporânea ZOON
20h20 Wanderson Lopes
MAES – MUSEU DE ARTE DO ESPÍRITO SANTO “DIONÍSIO DEL SANTO”
18h Mostra audiovisual na fachada do Museu com exibição de trabalhos e experimentações audiovisuais de jovens artistas do Espírito Santo
RUA 7
(Palco da Rua)
18h MAC – Mercado Autoral Capixaba – Feira Criativa de Moda, Artes e Design
18h Centro, Arte e Resistência – Mostra Coletiva de Artes Integradas
18h30 Dança Cigana com Cinthya Hayka
18h45 Lwke Michael (performance)
19h Luiz Filipi Langoni (voz e violão)
20h30 Banda Dan Carlo Experience
21h Luiz Felipe Xavier (performance)
22h Banda Rota 66 + Palco Aberto da Casa da Stael
(Palco Quintal da Casa da Stael)
20h Banda Terra Convexa
20h40 Mãe Coragem (esquete teatral)
21h Ensaio para o Silêncio (performance – Homem Cia. de Dança)
21h40 Banda Malandragem S.A. + Palco Aberto da Casa da Stael
ESCADARIA SÃO DIOGO (PRAÇA COSTA PEREIRA)
18h DJ Bruno Makka
19h30 DJ Jone BL
20h Batalha de MCs
20h30 Jr. Conceito
21h Faia Roots
21h30 Batalha de MCs
22h Suspeitos na Mira
23h30 DJ Gegeo
00h Budah
00h30 Mark Dias
01h Cdv Mob
01h30 Final da Batalha de MCs
02h Chris Helv
01h30 DJs
VIRADÃO GASTRONÔMICO (FOOD TRUCKS)
18h - 04h
Rock Massa
Sandurritus
Batata da Keka
Mr. Frango
Jamaica's Burguer
Crepe Francês
King Kong
Pequenos Barbecue
Espetaria
Barone One Drinks
Noi
Te Quero Drinks
FESTIVAL DE CINEMA (CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA / PRAÇA COSTA PEREIRA)
18h Bandas de Congo “Amores da Lua” e “Panela de Barro”
19h 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas
9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas (Centro Cultural Sesc Glória)
23h Katerina Polemi
00h Pocket Show com Zéu Britto
01h Pocket Show com Roberta de Razão
01h30 Karaokê do Filippo (Tenda Musical)
05h 3ª Mostra Nacional de Videoclipes (Tenda Musical)
Sessão Especial Vitória Delas (José Augusto Muleta)
06h 1ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror (Tenda Musical)
DOMINGO (29)
PARQUE MOSCOSO
08h - 11h30 Viagem pela Literatura – Leitura no Parque
(banca com troca de livros e gibis, leitura de jornais e revistas)
09h - 10h Viagem pela Literatura
Contação de História com Rodrigo Campaneli
09h - 12h Momento Circuito Cultural:
Capoeira – contramestre André Fadini
Dança de salão – instrutor Milton Herzog,
Danças urbanas – instrutor Thiaguim Silva,
Contação de História – instrutora Dalisa Campos,
Exposição dos Ícones da Cultura Capixaba do bairro São Pedro e bairro Jesus de Nazareth
09h30 Teatro infantil – Jubarte, Uma Aventura Oceânica
12h Circo - Espetáculo “Dose Dupla”
PALCO CASA PORTO (AV. JERÔNIMO MONTEIRO)
14h - 18h Mercado Casa Porto
14h - 20h Exposição Casa Porto: Espaço da Pintura do artista Fernando Accarino
13h30 Ana Muller
15h20 André Prando
17h20 Banda Dia V
FAFI
14h - 20h Grafite – Renato Ren
15h10 Luiza Boê
16h50 Teatro de Rua – Mulher na Pele que Sou
17h40 Performance – Audiotour Ficcional da Cidade
17h50 Patrícia Ilus
QUINTINO BOCAIUVA (AO LADO DOS CORREIOS)
14h10 Envolto
15h20 Histona
16h30 Auria
18h Dead Fish
PRAÇA OITO
15h30 DJ Dupla Almost Twins
18h30 Liniker e os Caramelows
MUCANE
13h - 18h Feijoada do Mucane
13h15 Grupo de Capoeira “Angola Volta ao Mundo”
13h50 Dança – Zacimba Gaba: A Resistência através da Arte e Luta
14h25 Dança – Ma’kenda! Ma’kuisa! Memórias de um corpo negro
15h Carne de Gato
16h30 Oficina de Percussão do Mucane com professor Léo de Paula
16h50 DJ Debfeme
PRAÇA UBALDO RAMALHETE
14h30 Ferrabrás
16h30 Roda de Samba com Tunico da Vila
VIRADÃO GASTRONÔMICO (FOOD TRUCKS)
13h - 20h
FESTIVAL DE CINEMA (CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA / PRAÇA COSTA PEREIRA)
14h 2ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental – Sessão EDP (Centro Cultural Sesc Glória)
15h Prot Quarteto (Tenda Musical)
16h 9ª Mostra Quatro Estações - Salas Cariê Lindenberg e Marien Calixte (Centro Cultural Sesc Glória)
19h 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas (Centro Cultural Sesc Glória)
Homenagem a Bernadette Lyra
Exibição do curta-metragem resultado da Oficina de Realização em Cinema e Vídeo
Premiação e Encerramento do 26º Festival de Cinema de Vitória
22h30 Pocket Show com Tunico da Vila (Tenda Musical)
BIBLIOTECA MUNICIPAL “ADELPHO POLI MONJARDIM”
16h Sarau Zona Literária (ZAL)
17h30 Trio Baobá
16h - 19h Lançamento de livros:
1) Álvaro José Silva – “Bisa Bel”;
2) Anaximandro Amorim – “O breviário do silêncio”;
3) Betho Penedo – “ Gauche: a procura da Poesya”;
4) Cacco Appel – “Leituras: crônicas do prazer de ler”;
5) Charles Araújo – “As aventuras dos meninos do Brasil e do Capitão Caverna” (infantojuvenil);
6) Cláudia Ferrari Batista – “O menino e a caixa” (infantojuvenil);
7) Ediphôn Souza – “Luzes vermelhas” (crônicas);
8) Elizabeth Martins – “Introdução à leveza: crônicas”;
9) Gisa Gomes de Almeida – “Perigo: o cão sabido” (infantojuvenil);
10) Gilson Soares – “Poesia de bolso: pequenos poemas” e “55” (poesias);
11) José Carlos Aragão – “Trem chegou, trem já vai”e “O menino que engoliu o quatro” (infantojuvenil);
12) Lorena Lima – “A menina cão” (infantojuvenil);
13) Maria do Carmo Marino Schneider – “Os quatro elementos” (poemas);
14) Marcos Bubach – “Orfanato Cristo Rei: do sacrifício à ascensão”;
15) Marta Samor – “As três bruxinhas” e “Dois grandes amigos” (infantojuvenil);
16) Neusa Jordem – “Chiro” e “Menina Reinventada” (infantojuvenil);
17) Rita de Cássia – “Elas” (poemas);
18) Regina Menezes Loureiro – “A rosa vermelha” e “O lobo e a corneta” (infantojuvenil);
19) Sonia Maria Rosseto – “A panela encantada” (infantojuvenil);
20) Sônia Rojas – “A dança das borboletas” (poesia);
21) Vanessa Darmani – “Azul” (infantojuvenil).
RUA 7
10h Prática de Hatha Yoga
11h Peregrino das Artes
Live Paint com Abelar Nagil
18h Coral Serenata
(Palco da Rua)
10h MAC – Mercado Autoral Capixaba
Feira Criativa de Moda, Artes e Design
11h30 Philipinhu – voz e cordas
15h Katrina Persi e banda
17h Renata Fonseca – voz e violão
19h Banda Los Callejeros
(Palco Quintal da Casa da Stael)
12h - 15h Almoço musical com participação do Coletivo Autoral e do chef Weyden Rodrigues
16h Duô (voz e violão com Taynara Mendonça e Lucas Rodrigues)