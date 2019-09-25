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Viradão Vitória 2019: veja linhas de ônibus que vão circular à noite

Durante o evento, várias vias do Centro ficarão interditadas por conta das atrações, mas pontos de ônibus provisórios serão montados na Avenida Princesa Isabel
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

25 set 2019 às 07:14

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 07:14

Cena do Viradão Vitória 2018, no Centro da Capital Crédito: Marcelo Prest - GZ
O sábado (28) e domingo (29) serão de agito para quem estiver ou passar pela Capital. Na data, a Ilha será sede de mais uma edição do Viradão Vitória, com diversos shows e programação cultural extensa até na madrugada. Durante o evento, várias vias do Centro ficarão interditadas por conta das atrações, mas pontos de ônibus provisórios serão montados na Avenida Princesa Isabel. Um ficará em frente ao banco Santander e outro próximo ao banco Bradesco. E os cartões de passagem servirão também aos ônibus do Sistema Transcol.
> Viradão Vitória 2019: divulgada a programação completa; confira
> Viradão Vitória 2019: veja esquema de trânsito e vias interditadas
Questionada, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que as linhas noturnas funcionarão normalmente, mas os ônibus utilizados serão os convencionais e maiores, sem a utilização de micro-ônibus. Segundo o órgão, as linhas que vão operar são:
- Linha 210 – Maria Ortiz - Rodoviária – 00h01 (uma viagem)
- Linha 160 – Jardim Camburi – Rodoviária – 00h00 (uma viagem)
- Linha 130 – Circular – Resistência – Jardim da Penha - 00h10 / 1h20 / 3h30
- Linha 211 – Jardim Camburi – Grande Vitória - 22h02 / 22h45
Procurada, a Ceturb-ES informa que seguirá as determinações da guarda de trânsito da Capital para a realização do itinerário das linhas do Sistema Transcol. "A Companhia vai disponibilizar carros de reserva nos terminais, caso haja aumento de demanda durante o evento da Prefeitura de Vitória", diz, trecho da nota enviada à Gazeta.
> Festival de Cinema de Vitória: Johnny Hooker é atração da tenda musical
O órgão ressalta que os carros reserva da Certurb-ES ficam nos terminais e são alocados nas linhas que apresentarem mais demandas. Não são destinados a linhas específicas. A reportagem demandou a Ceturb para saber quais linhas vão circular na madrugada mas não obteve resposta.
TÁXI E APLICATIVO
De acordo com a PMV, haverá dois pontos de táxis na região do Centro, sendo um na altura da EDP Escelsa e do Schowambach Supermercados, na praça Costa Pereira, e outro ponto provisório ficará na altura do Sesc Glória, entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel.
Ao contrário do que foi anunciado na coletiva de lançamento do Viradão Vitória 2019, a prefeitura esclarece que não haverá local específico destinado para embarque e desembarque de passageiros de transporte via aplicativo. 

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