Viradão Vitória 2019: veja linhas de ônibus que vão circular à noite

Cena do Viradão Vitória 2018, no Centro da Capital Crédito: Marcelo Prest - GZ

shows e programação cultural extensa até na madrugada. Durante o evento, várias vias do Centro ficarão interditadas por conta das atrações, mas pontos de ônibus provisórios serão montados na Avenida Princesa Isabel. Um ficará em frente ao banco Santander e outro próximo ao banco Bradesco. E os cartões de passagem servirão também aos ônibus do Sistema Transcol. O sábado (28) e domingo (29) serão de agito para quem estiver ou passar pela Capital. Na data, a Ilha será sede de mais uma edição do Viradão Vitória , com diversosextensa até na madrugada. Durante o evento, várias vias do Centro ficarão interditadas por conta das atrações, mas pontos deprovisórios serão montados na Avenida Princesa Isabel. Um ficará em frente ao banco Santander e outro próximo ao banco Bradesco. E os cartões de passagem servirão também aos ônibus do Sistema Transcol.

Questionada, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que as linhas noturnas funcionarão normalmente, mas os ônibus utilizados serão os convencionais e maiores, sem a utilização de micro-ônibus. Segundo o órgão, as linhas que vão operar são:

- Linha 210 – Maria Ortiz - Rodoviária – 00h01 (uma viagem)

- Linha 160 – Jardim Camburi – Rodoviária – 00h00 (uma viagem)

- Linha 130 – Circular – Resistência – Jardim da Penha - 00h10 / 1h20 / 3h30

- Linha 211 – Jardim Camburi – Grande Vitória - 22h02 / 22h45

Procurada, a Ceturb-ES informa que seguirá as determinações da guarda de trânsito da Capital para a realização do itinerário das linhas do Sistema Transcol. "A Companhia vai disponibilizar carros de reserva nos terminais, caso haja aumento de demanda durante o evento da Prefeitura de Vitória", diz, trecho da nota enviada à Gazeta.

O órgão ressalta que os carros reserva da Certurb-ES ficam nos terminais e são alocados nas linhas que apresentarem mais demandas. Não são destinados a linhas específicas. A reportagem demandou a Ceturb para saber quais linhas vão circular na madrugada mas não obteve resposta.

TÁXI E APLICATIVO

De acordo com a PMV, haverá dois pontos de táxis na região do Centro, sendo um na altura da EDP Escelsa e do Schowambach Supermercados, na praça Costa Pereira, e outro ponto provisório ficará na altura do Sesc Glória, entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel.