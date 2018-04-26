'Vingadores: Guerra Infinita' é tudo o que você espera dele

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Seria Vingadores: Guerra Infinita o melhor filme de todos os tempos, como vendeu Chris Pratt durante sua passagem no Brasil? Provavelmente não, mas é bonito ver o que Marvel conseguiu fazer com seu universo cinematográfico. A nova aventura dos Vingadores, que chegou ao cinema na última quinta-feira (26), parece ser exatamente o ponto a que a Marvel Studios pretendia chegar, se não desde Homem de Ferro (2008), pelo menos desde Vingadores (2012).

O filme dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo (dos dois últimos Capitão América) finalmente coloca Thanos (Josh Brolin) no caminho dos heróis. A trama já começa onde terminou Thor: Ragnarok e com um recado: se prepare porque tudo pode acontecer.

O bom é que, como já era esperado, o filme não perde tempo desenvolvendo heróis  afinal já conhecemos todos eles de outros carnavais. Isso possibilita que Thanos seja desenvolvido e que até alguns personagens do time C da Marvel, como Gamora (Zoe Saldana), ganhe mais espaço, uma vez que sua relação com o vilão é íntima.

Os núcleos diversos dão ao filme um aspecto meio O Senhor dos Anéis, com tramas distintas que se encontrarão mais à frente. Os Vingadores originais, mesmo que tenham seus momentos de protagonismo, parecem ter sido poupado para o Vingadores 4 (antigo Guerra Infinita Parte 2), que estreia ano que vem, mas isso não é ruim. Podemos ver mais Doutor Estranho e Guardiões da Galáxia, por exemplo. Podemos também focar nas relações de personagens  a briga de egos entre Tony Stark e Stephen Strange é ótima, tudo presenciado por um encantado/assustado Peter Parker. Até alguns novos personagens, como o vivido por Peter Dinklage, ganham tempo em tela.

INTENSO

O interessante é que o Guerra Infinita costura o universo Marvel e suas diversas camadas. É curioso, porém, que o filme que mais se conecte com o dramático Guerra Infinita seja o divertidíssimo Thor: Ragnarok. O novo Vingadores tem humor, diálogos engraçados e situações idem, mas é um filme ainda mais sério que Pantera Negra.

Filme se cerca em torno de Thanos Crédito: marvel/Divulgação

O roteiro trabalha bem a crescente ameaça  mesmo que os Filhos de Thanos sejam genéricos, eles são capazes de enfrentar os Vingadores e até de derrotá-los. O filme também acerta em cheio com a inconografia em torno dos personagens, ou seja, ele tem plena noção do peso e da fama de cada um, e sabe como utilizar isso a seu favor.