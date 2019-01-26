Vencedor de três Oscars, morre o compositor Michel Legrand aos 86 anos

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Vencedor de três estatuetas do Oscar e cinco prêmios Grammy, o compositor francês Michel Legrand morreu na última sexta (25), aos 86 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Cantor e pianista nascido em Paris, Legrand começou a compor arranjos nos anos 1960. Ao longo de 50 anos de carreira, trabalhou com nomes como Miles Davis, Ray Charles, Frank Sinatra e Edith Piaf.

Também se destacou ao produzir trilhas sonoras premiadas para longas. Venceu o Oscar pelas obras "Crown, o Magnífico" (1968), de Norman Jewinson, "Houve uma Vez um Verão" (1971), de Robert Mulligan, e "Yentl" (1984), de Barbra Streisand.

Além destes trabalhos, produziu ao lado de diretores como Orson Welles e Jean-Luc Godard.