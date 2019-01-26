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Em Paris

Vencedor de três Oscars, morre o compositor Michel Legrand aos 86 anos

Cantor e pianista, Legrand já trabalhou com Edith Piaf, Frank Sinatra e Ray Charles

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 14:58

Publicado em 

26 jan 2019 às 14:58
Crédito: Reprodução/Instagram @mozartchahine
Vencedor de três estatuetas do Oscar e cinco prêmios Grammy, o compositor francês Michel Legrand morreu na última sexta (25), aos 86 anos. A causa da morte não foi divulgada.
Cantor e pianista nascido em Paris, Legrand começou a compor arranjos nos anos 1960. Ao longo de 50 anos de carreira, trabalhou com nomes como Miles Davis, Ray Charles, Frank Sinatra e Edith Piaf.
Também se destacou ao produzir trilhas sonoras premiadas para longas. Venceu o Oscar pelas obras "Crown, o Magnífico" (1968), de Norman Jewinson, "Houve uma Vez um Verão" (1971), de Robert Mulligan, e "Yentl" (1984), de Barbra Streisand.
Além destes trabalhos, produziu ao lado de diretores como Orson Welles e Jean-Luc Godard.
Pai de três filhos, o músico era casado desde 2014 com a atriz Macha Méril.

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