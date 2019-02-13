Veja fotos do 2º dia de ensaio técnico do Carnaval de Vitória 2019

A noite da terça-feira (12) começou com agitos de folia para quem curtiu o segundo dia de ensaio técnico no Sambão do Povo, na Capital. A data marca o esquenta das agremiações para os desfiles do Carnaval de Vitória 2019, que acontece nos dias 21, 22, e 23 de fevereiro.
Na noite desta terça (12) se apresentaram Chegou o Que Faltava, Rosas de Ouro e Boa Vista.
PROGRAMAÇÃO
Ao longo desta semana, as outras escolas de samba capixabas vão ensaiar no sambódromo. Veja a programação dos ensaios técnicos:
Quarta-feira (13)
20h – Chega Mais
21h15 – Tradição Serrana
22h30 – Jucutuquara
Quinta-feira (14)
20h – Barreiros
21h15 – Pega no Samba
22h30 – Novo Império
Sábado (16)
20h – São Torquato
21h15 – Piedade
22h30 – MUG
CARNAVAL DE VITÓRIA 2019
Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba nos três dias de Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo:
Quinta (21/02/2019)
1. Mocidade Serrana
2. Mocidade da Praia
3. União Jovem de Itacibá
4. Independente de Eucalipto
Sexta (22/02/2019)
1. Andaraí
2. Barreiros
3. Rosas de Ouro
4. Independente de São Torquato
5. Chega Mais
6. Tradição Serrana
7. Chegou o que Faltava
8. Império de Fátima
Sábado (23/02/2019)
1. Imperatriz do Forte
2. Piedade
3. Mocidade Unida da Glória (MUG)
4. Pega no Samba
5. Boa Vista
6. Novo Império
7. Jucutuquara
AS FOTOS