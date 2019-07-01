Turma do Pagode, Mumuzinho e Alcione encerram Roda de Boteco 2019

Há anos celebrando o final do festival gastronômico Roda de Boteco, o Botecão já faz parte do calendário oficial de eventos de muitos festeiros capixabas.

Neste ano, a música fica por conta da Turma do Pagode e de Mumuzinho na sexta (5), e de Alcione no sábado (6), quando serão anunciados os melhores bares, botecos, garçons e caipirinhas.

Nos dois dias, os botecos participantes do evento marcam presença com os petiscos concorrentes em porções individuais (R$ 15).

Em entrevista ao Gazeta Online, Mumuzinho, atração de sexta-feira, falou sobre a expectativa para o evento e sobre a atual fase da carreira. Confira o bate-papo:

Você acaba de lançar uma parceria com Dilsinho... Como se deu essa dobradinha?

Eu pude desde o início acompanhar a história do Dilsinho. Como já falei várias vezes, eu vim de oportunidades e naquela época eu já sabia que esse menino ia ser sucesso no Brasil inteiro. Fui o primeiro artista, junto com Alexandre Pires, a gravar uma composição dele chamada “Maluca Pirada”, também levava ele nos meus shows. Dilsinho é um garoto que eu acreditei muito, apostei muito e hoje ele está aí, arrebentando com sua carreira no Brasil inteiro. Para celebrar a nossa amizade, fiz o convite para ele participar no meu DVD e queria muito que ele fizesse parte, pra gente registrar esse momento juntos. O resultado é “Confiança”, minha nova música de trabalho que está no DVD “A Voz do meu Samba”. Eu agradeço a generosidade que teve em participar comigo, mesmo no auge da sua carreira.

Sua participação no “Show dos Famosos” revelou um artista “múlti”. Como define a experiência?

“Show dos Famosos” foi um momento muito importante pra minha carreira. Lá eu consegui mostrar esse meu lado que muitos ainda não conheciam. A gente acaba sendo tachado como “cantor de pagode” e não como cantor que pode sim, como eu consegui mostrar no programa, cantar outros gêneros. Isso agregou muito na minha carreira, as pessoas começaram a me olhar e me respeitar mais como cantor. E eu ainda fiz o que eu gosto muito: imitar e homenagear grandes nomes da música.

O que vai trazer para o show em Vitória? Aliás, o evento tem um clima de celebração que casa bem com sua personalidade... Qual a expectativa?

Para Vitória a expectativa é sempre muito alta. O público me recebe com muito carinho. Aliás, o público em Vitória ama samba e pagode, sabe cantar todas as músicas e tem um carinho muito grande por nós. Por isso a expectativa é sempre muito grande. Eu vou levar o meu novo show “A Voz do Meu Samba”, que tem os meus antigos sucessos como “Fulminante”, “Te Amo”, “Curto Circuito”, novas músicas desse DVD como “Eu Mereço Ser Feliz” e “Confiança”, e claro que um pouco dos sucessos do samba que eu amo cantar.

O samba tem revelado novos expoentes de muito sucesso. Quem você acompanha dessa sua safra e também da nova escola que vem surgindo?

Estou sempre acompanhando todos. A gente tem grupo no WhatsApp, troca várias ideias sobre o trabalho, divulga um o trabalho do outro. Participamos um em música do outro, estamos sempre em conexão seja lá com os antigos nomes ou com os novos. Pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu amo descobrir e dar oportunidade para novos talentos, como tem sido o caso do Davizinho. Um garoto humilde de São Pedro da Aldeia (RJ) que eu descobri pela internet no final de 2018, e agora estou ajudando ele a ganhar a vida com a música. E isso eu quero fazer com outros. A música tem sempre que se renovar. Eu não vou cantar pra sempre e quero ter orgulho mais lá na frente de olhar para trás e ter ajudado em algo, assim como eu também fui ajudado pelo Dudu Nobre, Belo e outros que me estenderam a mão um dia.

BOTECÃO 2019

Atrações: Turma do Pagode e Mumuzinho (sexta) e Alcione (sábado).

Quando: Sexta (5), a partir das 17h, e sábado (6), a partir das 14h.

Onde: Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.

Ingressos: R$ 55 (meia/pista/cada dia) e R$ 110 (inteira/pista/cada dia). À venda no portal Blueticket.com.br. Assinantes de A GAZETA têm condição especial na compra do combo com dois ingressos.