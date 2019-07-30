Tunico da Vila celebra 30 anos de 'Madalena do Jucu' em show com o pai

Martinho da Vila e Tunico da Vila: samba em família Crédito: Divulgação

sambista também quer homenagear suas raízes e ninguém melhor que seu pai, show no Spirito Jazz, em Vitória, nesta sexta-feira (2), a partir das 21h. Tunico da Vila vai romper uma nova fase da carreira. A partir de agora, ele vai apostar mais nas suas músicas autorais e quer começar a inseri-las em seus repertórios Espírito Santo afora. Mas, além disso, otambém quer homenagear suas raízes e ninguém melhor que seu pai, Martinho da Vila , para ajudá-lo na nova empreitada. A dupla fazno Spirito Jazz, em, nesta sexta-feira (2), a partir das 21h.

Gazeta Online. "É uma nova etapa de vida. Papai fez história e deixa um legado importante do samba para a música popular . Nós estamos ensaiando toda semana e preparando um repertório que terá desde músicas minhas inéditas até os grandes sambas da vida dele (Martinho)", adianta Tunico, em entrevista ao

30 ANOS DA MADALENA DO JUCU

"Nessa onda, a grande estrela homenageada da noite será 'Madalena do Jucu", continua. Trata-se de uma canção do congo capixaba lançada há 30 anos por Martinho da Vila. Foi o grande sucesso do álbum “O Canto das Lavadeiras”, com arranjos de Rildo Hora, unindo instrumentos do samba e do erudito.

À época, em 1989, aconteceu um pré-lançamento na vila de pescadores, na Barra do Jucu, em Vila Velha. E depois o lançamento nacional na Lapa, no Rio de Janeiro. "É um show que comemora tudo isso e estou muito empolgado. Todos os músicos que vão se apresentar são do Estado e tem coisa boa vindo por aí", fala.

VITÓRIA RETRATADA EM CLIPE

regravação de "Quero Quero", música de Martinho. No clipe, paisagens da Grande Vitória ganharam destaque, bem como o congo. E a parceria com o pai não é nova. Tunico, que prepara novos lançamentos para o pós-show, recentemente lançou uma. No clipe, paisagens da Grande Vitória ganharam destaque, bem como o congo.

Vitória é minha Luanda, encontrei a paz que precisava para compor e produzir nessa ilha que é a minha Angola do outro lado do mar Tunico da Vila, artista

Consolidando a relação familiar, o próprio sambista explica a importância de ter o pai neste momento. "Meu pai me ensinou a viver livre e nada melhor que trazer ele para o lançamento do meu novo show com os capixabas. Martinho da Vila faz parte da história do Brasil negro e afirmativo. Vai ser um show de memória afetiva e de sons de povos".

SERVIÇO

Tunico da Vila + Martinho da Vila

Onde: Spirito Jazz (Via Cruzeiro Mall - R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória)

Quando: 2 de agosto de 2019 (sexta-feira), a partir das 21h

Ingressos: R$ 400 (mesa, 4 pessoas, antecipado); R$ 100 (individual) - Vendas na bilheteria do local