Tiago Iorc lança álbum sobre namoro após mais de 1 ano sumido

Álbum tem 13 faixas românticas que falam sobre as diferentes fases de um relacionamento

05 mai 2019 às 18:08

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 18:08

Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoiorc
O cantor e compositor Tiago Iorc, 33, não dava as caras desde janeiro de 2018, quando anunciou pelo Instagram que um descanso lhe cairia bem.
"Me ausentar dessa nossa vida instagrâmica que nos consome e me permitir viver sem calcular tanto, me descobrir em novos medos, voltar a ter certeza do que é improvável. É só pra isso que sigo nessa vida. Até já, já", escreveu o músico na época. 
Agora, ele está de volta. Na madrugada deste domingo (5), Iorc lançou o álbum "Reconstrução", com 13 faixas românticas que falam sobre as diferentes fases de um relacionamento. As canções estão disponíveis nas plataformas de streaming como Spotify e Apple Music e todas foram publicadas com clipes.
As fotos do Instagram do cantor foram apagadas e, agora, tem apenas um retrato de Iorc. A novidade foi comemorada por algumas celebridades, como Bruna Marquezine e a sertaneja Marília Mendonça, que brincou: "eu bebi demais ou o Tiago Iorc voltou?". No Twitter, o assunto atingiu o primeiro lugar nos trending topics
Quando anunciou o descanso, o cantor tinha 10 anos de carreira. Ele ficou conhecido por músicas como "Amei Te Ver""Chega Pra Cá". A última turnê de Iorc "Mais Bonito Não Há", em 2017, foi conjunta com Milton Nascimento

