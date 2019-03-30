TCU manda Ancine suspender verbas públicas para o audiovisual Crédito: WILTON JUNIOR

Tribunal de Contas da União determinou que a Ancine , a agência que fomenta a produção de filmes e séries no Brasil, suspenda Ao repasse de recursos públicos para o setor audiovisual. A decisão colegiada foi proferida nesta quarta-feira (27).

Entre as condições impostas para que a entidade volte a bancar a produção estão a comprovação de que a agência tem condições de analisar toda a prestação de contas dos projetos aprovados por ela.

O TCU estipulou que a Ancine e o Ministério da Cidadania, que hoje sucede o Ministério da Cultura, só poderão celebrar "novos acordos para a destinação de recursos públicos ao setor audiovisual, quando dispuserem de condições técnico-financeiro-operacionais para analisar as respectivas prestações de contas e, também, para efetivamente fiscalizar a execução de cada ajuste".

"Isso significa a paralisação de toda a produção, que não tem culpa de nada", diz Vera Zaverucha, ex-diretora da agência de cinema e consultora da área. "Da forma que a Ancine está estruturada hoje, não vai haver funcionário suficiente para dar conta dessas exigências."