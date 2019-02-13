Sequência de 'Um Príncipe em Nova York' tem data confirmada para 2020

Eddie Murphy (as Prince Akeem) e Arsenio Hall (as Semmi) no longa "Um Príncipe em Nova York" Crédito: Divulgação

As décadas de 1980 e 1990 foram incríveis para a carreira de Eddie Murphy. O ator americano protagonizou filmes que ficaram marcados pela irreverência e o bom humor. E Um Príncipe em Nova York foi um deles.

No longa, um príncipe africano chamado Akeem tenta conhecer o mundo antes de se casar com uma candidata escolhida pelo pai. Ele decide viver essa espécie de "despedida de solteiro" em território americano. Sem spoiler, vale à pena ver e rever as aventuras de Akeem em Nova York.

A gravação da sequência da história já havia sido confirmada no início do ano. Mas agora os fãs já podem anotar na agenda a data de estreia da continuação: 7 de agosto de 2020, segundo notícia divulgada pela revista

Variety

na segunda-feira, 11. A publicação também revelou que as cenas estão sendo filmadas.