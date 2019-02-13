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CINEMA

Sequência de 'Um Príncipe em Nova York' tem data confirmada para 2020

Sucesso, protagonizado por Eddie Murphy nos anos 1980, terá continuação, segundo revista 'Variety'

Publicado em 

13 fev 2019 às 17:29

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 17:29

Eddie Murphy (as Prince Akeem) e Arsenio Hall (as Semmi) no longa "Um Príncipe em Nova York" Crédito: Divulgação
As décadas de 1980 e 1990 foram incríveis para a carreira de Eddie Murphy. O ator americano protagonizou filmes que ficaram marcados pela irreverência e o bom humor. E Um Príncipe em Nova York foi um deles.
No longa, um príncipe africano chamado Akeem tenta conhecer o mundo antes de se casar com uma candidata escolhida pelo pai. Ele decide viver essa espécie de "despedida de solteiro" em território americano. Sem spoiler, vale à pena ver e rever as aventuras de Akeem em Nova York.
A gravação da sequência da história já havia sido confirmada no início do ano. Mas agora os fãs já podem anotar na agenda a data de estreia da continuação: 7 de agosto de 2020, segundo notícia divulgada pela revista
Variety
na segunda-feira, 11. A publicação também revelou que as cenas estão sendo filmadas.
Há quem diga que, nessa sequência, Akeem volta à Nova York após descobrir a existência de um herdeiro nos Estados Unidos. Vamos aguardar.

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