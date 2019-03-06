Seis anos após morte de Chorão, Sonia Abrão faz homenagem ao primo

Chorão, do Charlie Brown Jr., em foto de 2012 Crédito: Estevam Avellar / Globo / Divulgação

Em 6 de março de 2013, o cantor Chorão, do Charlie Brown Jr., foi encontrado morto em seu apartamento após uma overdose de cocaína, aos 42 anos de idade. Seis anos depois, diversos fãs e personalidades homenagearam o músico por conta da data.

A apresentadora Sonia Abrão, prima de Chorão, compartilhou um trecho da música Céu Azul: "Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia... Você faz falta... Seis anos! Chorão Forever".

Já Grazi Gonçalves, viúva do cantor, publicou um vídeo relembrando um momento ao lado de Chorão, a quem chamava de Alê, durante uma viagem feita pelos dois.

Ela também publicou uma imagem ao lado do cantor falando sobre saudade e citando o trecho de outra música do Charlie Brown Jr.: "Se não eu, quem vai fazer você feliz?".

O Santos Futebol Clube, time do qual Chorão era torcedor, também postou uma homenagem ao cantor.