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Seis anos após morte de Chorão, Sonia Abrão faz homenagem ao primo

'Você faz falta', escreveu apresentadora; viúva do cantor e perfil oficial do Santos também publicaram homenagens

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:44

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:44
Chorão, do Charlie Brown Jr., em foto de 2012 Crédito: Estevam Avellar / Globo / Divulgação
Em 6 de março de 2013, o cantor Chorão, do Charlie Brown Jr., foi encontrado morto em seu apartamento após uma overdose de cocaína, aos 42 anos de idade. Seis anos depois, diversos fãs e personalidades homenagearam o músico por conta da data.
A apresentadora Sonia Abrão, prima de Chorão, compartilhou um trecho da música Céu Azul: "Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia... Você faz falta... Seis anos! Chorão Forever".
Já Grazi Gonçalves, viúva do cantor, publicou um vídeo relembrando um momento ao lado de Chorão, a quem chamava de Alê, durante uma viagem feita pelos dois.
Ela também publicou uma imagem ao lado do cantor falando sobre saudade e citando o trecho de outra música do Charlie Brown Jr.: "Se não eu, quem vai fazer você feliz?".
O Santos Futebol Clube, time do qual Chorão era torcedor, também postou uma homenagem ao cantor.
Confira homenagens publicadas no dia em que se completaram seis anos da morte de Chorão:

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