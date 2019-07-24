SBT diz que ataque a Danilo Gentili era pegadinha

SBT divulgou, nesta quarta-feira, 24, uma nota esclarecendo que uma suposta agressão que o humorista Danilo Gentili teria sofrido por parte de seu colega Diguinho Coruja durante a participação em um programa da Rede Brasil de Televisão foi, na verdade, uma "brincadeira combinada da atração". divulgou, nesta quarta-feira, 24, uma nota esclarecendo que uma supostaque o humoristateria sofrido por parte de seu colegadurante a participação em um programa da Rede Brasil de Televisão foi, na verdade, uma "combinada da atração".

Crédito: Reprodução/Instagram @danilogentili

"Com garrafa e sangue cenográficos, a ação não trouxe danos reais a Danilo, que encontra-se bem e sem ferimentos, gravando o The Noite normalmente já na tarde desta quarta-feira", esclarece o comunicado divulgado pela emissora.

Em seu Instagram, Danilo havia divulgado imagens da suposta agressão, que, na verdade, era uma pegadinha: "Não farei maiores comentários sobre o assunto até esclarecer as coisas com quem fez isso. Acredito que ele é uma boa pessoa mas se descontrolou. Obrigado a todos vocês que se preocuparam".